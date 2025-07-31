Як і чому покупців смартфонів обманюють виробники: експерти розкрили причини

Нові смартфони справді стають дедалі кращими й кращими, але іноді виробники прикрашають дійсність заради підвищення продажів.

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Є певні прийоми, які допомагають вводити покупців в оману, пише androidauthority.com. Видання перераховує головні рекламні "трюки", якими заманюють користувачів.

Товщина складного телефону

Це найновіша тактика, оскільки виробники складних смартфонів використовують уже два способи вимірювання товщини пристрою. Перший метод полягає у вимірюванні товщини складеного пристрою від екрана до задньої кришки без урахування виступу камери. Цей метод не бездоганний, але він є загальноприйнятим.

А ось китайський бренд HONOR пустився на хитрість і став вимірювати товщину "розкладачок", не враховуючи захисну плівку внутрішнього екрана. Ідею підхопив і інший китайський виробник — OPPO. Сумнівний метод, зазначає видання: адже плівка, яку китайці не враховують, насправді не призначена для зняття. Тож у цьому випадку йдеться саме про маркетинговий прийом.

Маніпуляції з ШІ

Виробники смартфонів часто розхвалюють те, як швидко працюють функції штучного інтелекту на їхніх гаджетах. Випускаються численні демонстраційні ролики — проте в них дрібним шрифтом прописано важливе застереження. Суть його в тому, що в реальності все може працювати зовсім не так швидко, як показано в ролику.

Цей прийом помітили у таких виробників, як китайський OnePlus і корейський Samsung.

Пікова яскравість

Ще один дуже популярний маркетинговий хід. Багато виробників смартфонів тепер рекламують максимальну яскравість екранів своїх пристроїв. Наприклад, у Galaxy S25 Ultra вона становить 2600 ніт, а у OnePlus 13 — 4500 ніт. Але найчастіше ця пікова яскравість — просто трюк для привернення уваги.

Пікова яскравість відноситься тільки до дуже невеликої області екрана, часто активується для HDR-контенту, але не робить реального впливу на яскравість дисплея при звичайному перегляді. Більш важливим виміром є режим високої яскравості, іноді званий HBM або повноекранною яскравістю. Він дійсно застосовується до всього екрана.

Apple, OnePlus, Google і Motorola грають чесно і вказують саме повну яскравість екрана. А Samsung знову вдається до хитрощів — і вказує тільки ту саму пікову яскравість.

Хитрощі із зарядкою

Тут ми зустрічаємося з нечіткою логікою. Багато смартфонів показують 100% заряду, але продовжують заряджатися, поки ці 100% не стануть "повністю зарядженими".

Це має сенс, якщо ви не хочете перевантажувати акумулятор, але деякі спритні OEM-виробники також можуть робити це, щоб вразити користувачів. Наприклад, деякі бренди можуть заявляти, що їхньому смартфону потрібно менше 30 хвилин для досягнення 100%, але насправді пристрою може знадобитися більше часу, щоб зарядити акумулятор до кінця.

Є і ще один маркетинговий хід, пов'язаний із зарядкою, — це вимірювання часу зарядки телефону від 1% замість нуля.

Захист від води

Один із найсильніших маркетингових прийомів — просування водонепроникних телефонів. Будьте уважні — розгорнувши текст гарантії повністю, ви можете знайти застереження (знову-таки дрібним шрифтом), що гарантія не поширюється на пошкодження, спричинені водою.

Це теж не нова тактика, зазначають експерти і нагадують, що ще в середині 2010-х років компанія Sony зазнала критики за відмову компенсувати збитки від води у своїх нібито водонепроникних моделях Xperia.

Раніше стало відомо, що ваш смартфон може стежити за вами. Багато хто думає, що справа в камері або мікрофоні, — але насправді набагато більше ризику створюють певні додатки (наприклад, китайський TikTok).

Також Фокус писав, як зрозуміти, що телефон прослуховують. Насторожити має те, що батарея швидко розряджається, а сам смартфон сильно нагрівається.