Ваш смартфон стежить за вами, а ви навіть і не підозрюєте про це: як таке можливо

У всіх бували випадки, коли здавалося, що смартфон за вами шпигує. Наприклад, у розмові ви згадали назву бренду, а потім всюди зустрічаєте його рекламу. Зазвичай під підозру потрапляють камера і мікрофон, але вони якраз можуть бути й ні до чого.

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Хороша новина в тому, що навряд чи ви зацікавите якісь просунуті шпигунські служби, пише slashgear.com. Відстежувати камеру і мікрофон можна тільки за допомогою спеціального обладнання — і то цей метод буде ненадійним. По-перше, він дуже енерговитратний і ви одразу звернете увагу, що батарея розряджається незвично швидко. А по-друге, таке відстеження просто неточне — пригадати хоча б, як часто помиляється Siri чи інший помічник, просто через те, що неправильно вас розчув.

Інша річ, що телефон справді може знати про вас набагато більше, ніж ви думаєте. Ось основні способи отримання інформації, про які ви й не задумалися б.

Використання додатків

Тут найяскравіший приклад — TikTok. Цей застосунок дуже швидко схоплює, який контент вам подобається, і показує його вам дедалі більше і більше, заразом вмонтувавши рекламу. Причому стежать майже за всім — що ви відзначаєте для себе, як довго ви затримуєтеся на черговому ролику, куди на екрані ви натискаєте.

Додаток TikTok відстежує буквально все

За вашими діями навіть можна зрозуміти, наскільки досвідченим користувачем соцмереж ви є: якщо ви добре знайомі з їхніми інтерфейсами, ви дієте без вагань, якщо ж ні — ваші дії повільніші та невпевненіші. Усе це може стати в пригоді розробникам застосунку — так вони розуміють, наскільки зрозумілий інтерфейс і що можна поліпшити. Але в них є і свій корисливий інтерес — таким чином користувачів підштовхують діяти відповідно до потрібних алгоритмів.

Бездротові мережі

Поки ваш телефон увімкнений, він видає цифрові "маячки" для аналізу бездротових сигналів навколо вас, включно зі стільниковими і 5G, Wi-Fi, Bluetooth і GPS. Причому смартфон враховує не тільки ті мережі, до яких ви під'єднані, а й ті, до яких ви не під'єднані.

Тут можуть бути досить неприємні прецеденти, якщо ці дані перехоплять із непорядними цілями. Наприклад, видання The Wall Street Journal писало про випадок, коли група противників абортів купила дані геолокації, щоб надсилати цільову дезінформацію жінкам, які відвідували клініки Planned Parenthood (організації, що надає послуги у сфері репродуктивного здоров'я та планування сім'ї).

Манера друкувати

Напевно, у кожного бувало, що він друкував коментар до публікації в соціальній мережі, але потім передумав і видалив. Людина, з якою ви мало не почали сперечатися, ніколи про це не дізнається, але застосунок, який ви використовуєте, враховує такі моменти. Наприклад, користувачеві можна дати характеристику за його динамікою натискання клавіш (як він друкує) і лінгвістичним стилем (що він друкує). Навіть використовуваний вами сленг дає інформацію про те, до якої категорії ви належите (є слова, характерні для певного регіону). А якщо ви злитеся чи схвильовані, то можете друкувати швидше і робити більше помилок, — це теж зарахується.

Між іншим, динаміка натискання клавіш теоретично може допомогти в таргетуванні реклами: розчарованих виборців можна підштовхнути до підтримки радикальнішого кандидата, а людям, схильним до депресії, підсунути рекламу алкоголю.

Режим сну

Найочевидніша інформація для відстеження вашого сну — ваша активність. Більшість людей перевіряють свої телефони цілий день. Тобто, якщо ввечері ви перестали перевіряти повідомлення і не розблокували телефон протягом восьми годин, нескладно здогадатися, що в цей час ви спали.

Є й інші дані, включно з інформацією з акселерометра вашого телефона. Це датчик руху та орієнтації вашого телефона, який використовується для повороту екрана або для "пробудження" дисплея. Якщо ваш телефон не відчуває руху протягом деякого часу, це ще один показник сну.

Є й такі люди, які тримають свій телефон у ліжку з собою. Під час сну ми так чи інакше рухаємося — і найпросунутіші застосунки враховують навіть цей фактор (вони розуміють, які рухи характерні для тієї чи іншої стадії сну).

Раніше Фокус писав, що хакери можуть зламати ваш комп'ютер і без інтернету. Наприклад, зловмисники можуть застосувати ультразвук і гіроскопи, або ж діоди на мережевій карті.

Також експерти пояснили, як зрозуміти, що телефон прослуховують. Однією з ознак такого прослуховування може бути нагрівання і швидка розрядка батареї.