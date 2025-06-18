Ваш смартфон следит за вами, а вы даже и не подозреваете об этом: как такое возможно

У всех бывали случаи, когда казалось, что смартфон за вами шпионит. Например, в разговоре вы упомянули название бренда, а потом повсюду встречаете его рекламу. Обычно под подозрение попадают камера и микрофон, но они как раз могут быть и ни при чем.

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Хорошая новость в том, что вряд ли вы заинтересуете какие-то продвинутые шпионские службы, пишет slashgear.com. Отслеживать камеру и микрофон можно только с помощью специального оборудования – и то этот метод будет ненадежным. Во-первых, он очень энергозатратный и вы сразу обратите внимание, что батарея разряжается непривычно быстро. А во-вторых, такое отслеживание просто неточное – вспомнить хотя бы, как часто ошибается Siri или другой помощник, просто потому что неправильно вас расслышал.

Другое дело, что телефон действительно может знать о вас гораздо больше, чем вы думаете. Вот основные способы получения информации, про которые вы и не задумались бы.

Использование приложений

Тут самый яркий пример – TikTok. Это приложение очень быстро схватывает, какой контент вам нравится, и показывает его вам все больше и больше, заодно встроив рекламу. Причем следят почти за всем – что вы отмечаете для себя, как долго вы задерживаетесь на очередном ролике, куда на экране вы нажимаете.

Приложение TikTok отслеживает буквально все

По вашим действиям даже можно понять, насколько опытным пользователем соцсетей вы являетесь: если вы хорошо знакомы с их интерфейсами, вы действуете не задумываясь, если же нет – ваши действия более медленные и неуверенные. Все это может пригодиться разработчикам приложения – так они понимают, насколько понятен интерфейс и что можно улучшить. Но у них есть и свой корыстный интерес – таким образом пользователей подталкивают действовать в соответствии с нужными алгоритмами.

Беспроводные сети

Пока ваш телефон включен, он выдает цифровые «маячки» для анализа беспроводных сигналов вокруг вас, включая сотовые и 5G, Wi-Fi, Bluetooth и GPS. Причем смартфон учитывает не только те сети, к которым вы подключены, но и на те, к которым вы не подключены.

Тут могут быть довольно неприятные прецеденты, если эти данные перехватят с неблаговидными целями. Например, издание The Wall Street Journal писало про случай, когда группа противников абортов купила данные геолокации, чтобы отправлять целевую дезинформацию женщинам, которые посещали клиники Planned Parenthood (организации, оказывающей услуги в сфере репродуктивного здоровья и планирования семьи).

Манера печатать

Наверно, у каждого бывало, что он печатал комментарий к публикации в социальной сети, но потом передумал и удалил. Человек, с которым вы чуть не начали спорить, никогда об этом не узнает, но приложение, которое вы используете, учитывает такие моменты. Например, пользователю можно дать характеристику по его динамике нажатия клавиш (как он печатает) и лингвистическому стилю (что он печатает). Даже используемый вами сленг дает информацию о том, к какой категории вы принадлежите (есть слова, характерные для определенного региона). А если вы злитесь или взволнованные, то можете печатать быстрее и делать больше ошибок, – это тоже зачтется.

Между прочим, динамика нажатия клавиш теоретически может помочь в таргетировании рекламы: разочарованных избирателей можно подтолкнуть к поддержке более радикального кандидата, а людям, склонным к депрессии, подсунуть рекламу алкоголя.

Режим сна

Самая очевидная информация для отслеживания вашего сна — ваша активность. Большинство людей проверяют свои телефоны целый день. То есть, если вечером вы перестали проверять сообщения и не разблокировали телефон в течение восьми часов, несложно догадаться, что в это время вы спали.

Есть и другие данные, включая информацию с акселерометра вашего телефона. Это датчик движения и ориентации вашего телефона, который используется для поворота экрана или для «пробуждения» дисплея. Если ваш телефон не чувствует движения в течение некоторого времени, это еще один показатель сна.

Если и такие люди, держат свой телефон в постели с собой. Во время сна мы так или иначе двигаемся – и самые продвинутые приложения учитывают даже этот фактор (они понимают, какие движения характерны для той или иной стадии сна).

Ранее Фокус писал, что хакеры могут взломать ваш компьютер и без интернета. Например, злоумышленники могут применить ультразвук и гироскопы, или же диоды на сетевой карте.

Также эксперты пояснили, как понять, что телефон прослушивают. Одним из признаков такой прослушки может быть нагрев и быстрая разрядка батареи.