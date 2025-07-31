Как и почему покупателей смартфонов обманывают производители: эксперты раскрыли причины

Новые смартфоны действительно становятся все лучше и лучше, но иногда производители приукрашивают действительность ради повышения продаж.

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Есть определенные приемы, которые помогают вводить покупателей в заблуждение, пишет androidauthority.com. Издание перечисляет главные рекламные «трюки», которыми заманивают пользователей.

Толщина складного телефона

Это самая новая тактика, поскольку производители складных смартфонов используют уже два способа измерения толщины устройства. Первый метод заключается в измерении толщины сложенного устройства от экрана до задней крышки без учета выступа камеры. Этот метод не безупречен, но он является общепринятым.

А вот китайский бренд HONOR пустился на хитрость и стал измерять толщину «раскладушек», не учитывая защитную пленку внутреннего экрана. Идею подхватил и другой китайский производитель – OPPO. Сомнительный метод, отмечает издание: ведь пленка, которую китайцы не учитывают, на самом деле не предназначена для снятия. Так что в этом случае речь идет именно о маркетинговой уловке.

Манипуляции с ИИ

Производители смартфонов часто расхваливают то, как быстро работают функции искусственного интеллекта на их гаджетах. Выпускаются многочисленные демонстрационные ролики – однако в них мелким шрифтом прописана важная оговорка. Суть ее в том, что в реальности все может работать совсем не так быстро, как показано в ролике.

Этот прием заметили у таких производителей, как китайский OnePlus и корейский Samsung.

Пиковая яркость

Еще один очень популярный маркетинговый ход. Многие производители смартфонов теперь рекламируют максимальную яркость экранов своих устройств. Например, у Galaxy S25 Ultra она составляет 2600 нит, а у OnePlus 13 — 4500 нит. Но чаще всего эта пиковая яркость — просто трюк для привлечения внимания.

Пиковая яркость относится только к очень небольшой области экрана, часто активируется для HDR-контента, но не оказывает реального влияния на яркость дисплея при обычном просмотре. Более важным измерением является режим высокой яркости, иногда называемый HBM или полноэкранной яркостью. Он действительно применяется ко всему экрану.

Apple, OnePlus, Google и Motorola играют честно и указывают именно полную яркость экрана. А Samsung опять прибегает к уловкам – и указывает только ту самую пиковую яркость.

Хитрости с зарядкой

Тут мы встречаемся с нечеткой логикой. Многие смартфоны показывают 100% заряда, но продолжают заряжаться, пока эти 100% не станут «полностью заряженными».

Это имеет смысл, если вы не хотите перегружать аккумулятор, но некоторые ловкие OEM-производители также могут делать это, чтобы впечатлить пользователей. Например, некоторые бренды могут заявлять, что их смартфону требуется менее 30 минут для достижения 100%, но на самом деле устройству может потребоваться больше времени, чтобы зарядить аккумулятор до конца.

Есть и еще один маркетинговый ход, связанный с зарядкой, — это измерение времени зарядки телефона от 1% вместо нуля.

Защита от воды

Один из самых сильных маркетинговых приемов — продвижение водонепроницаемых телефонов. Будьте внимательны – развернув текст гарантии полностью, вы можете найти оговорку (опять-таки мелким шрифтом), что гарантия не распространяется на повреждения, вызванные водой.

Это тоже не новая тактика, отмечают эксперты и напоминают, что еще в середине 2010-х годов компания Sony подверглась критике за отказ компенсировать ущерб от воды в своих якобы водонепроницаемых моделях Xperia.

Ранее стало известно, что ваш смартфон может следить за вами. Многие думают, что дело в камере или микрофоне, – но на самом деле гораздо больше риска создают определенные приложения (например, китайский TikTok).

Также Фокус писал, как понять, что телефон прослушивают. Насторожить должно то. что батарея быстро разряжается, а сам смартфон сильно нагревается.