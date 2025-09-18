"Это их заработок": женщина рассказала, как продавцы обманывают покупателей на рынке

Тиктокерка поделилась неприятной ситуацией о том, как ее обманули на рынке в Одессе. Во время покупки фруктов она столкнулась с недовагой. В то же время люди в комментариях рассказали свои неудачные истории с продавцами.

Украинский блогер Иванна Холоденко рассказала о неприятном опыте покупок на известном одесском рынке "Привоз". Об этом она опубликовала видео в TikTok.

По ее словам, она приобрела ящик слив, и продавцы уверяли, что он весит 10 килограммов. Однако дома выяснилось, что реальный вес составлял всего 7,3 кг.

"Я покупала не в ведре, а в ящике. Это не было заметно, ведь я не каждый день беру такое количество слив", — рассказала блогерша.

Реакции людей

В комментариях люди поделились своим опытом покупок на этом рынке:

"На "Привозе" всегда безумно обманывают и на ценах, и на весе! А потом хвастаются своим "привозом"! Стидоба, а не рынок";

"Я пару лет назад купила 1 кг редиски, перевесила на контрольных, а там 700 грамм. Вернулась к ней, говорю, чтобы докинула, сделала нормальный вес, а она сказала, что не может. Забрала редиску, вернула деньги... Это их заработок на недовазе";

"Как мне когда-то на "Привозе" сказали, когда покупала бананы: "хочешь точный вес, плати больше";

"На "Привозе" надо иметь своих продавцов и будет точный вес. Если ориентироваться на более дешевое, то будет так;

"Это же забота о покупателе. Чтобы легче было нести".

