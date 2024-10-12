"Заставляют людей пить больше": ученые заявили о манипуляциях в алкогольной индустрии

Мобильные приложения и веб-сайты, спонсируемые мировыми производителями алкоголя, стремятся увеличить прибыль и обманывают людей. В свое оправдание компании заявляют о следовании стандартам Всемирной организации здравоохранения, выяснили британские исследователи.

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Часть мобильных приложений и веб-сайты, спонсируемые алкогольной индустрией, распространяют дезинформацию ради увеличения потребления алкоголя. Об этом пишет британский таблоид Daily Mirror, проанализировав исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM).

Британские ученые утверждают, что цифровые инструменты содержат неправдивые данные пользовательского опыта, которые благоприятствуют коммерческим интересам и искажают точность и восприятие информации о рисках для здоровья. Шаблоны в дизайне инструментов манипулируют потребителями и побуждают их продолжать пить, уверены авторы статьи.

Специалисты изучили 15 цифровых инструментов, поддерживаемых организациями из Великобритании, Ирландии, США, Канады, Новой Зеландии и Австралии, включая онлайн-калькулятор употребления спиртного MyDrinkaware. Компании существуют за счет пожертвований крупнейших британских производителей и розничных продавцов алкоголя.

"Мы обнаружили доказательства культурного таргетинга и давления, в том числе сокрытие доказанных рисков чрезмерного употребления алкоголя. Общественность должна знать о рисках в приложениях, финансируемых алкогольной промышленностью", — рассказал доктор Эллиот Рой-Хайли, участвовавший в исследовании.

Анализ показал, что алкоголь часто изображался как обыденное и социальное явление. Почти все платформы, одобренные индустрией, не предоставляли важную информацию о вреде алкоголя. Лишь пятая часть инструментов, финансируемых алкогольной индустрией, дает представление о связи между употреблением алкоголя и повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время 70% инструментов, не относящихся к индустрии, предоставляли ложные сведения.

"Наша работа поможет пролить свет на использование "темных приложений" алкогольной индустрии", — уверен профессор LSHTM Марк Петтикрю.

Представитель приложения Drinkaware в ответ заявил, что компания использует международно признанный тест на выявление расстройств, связанных с употреблением алкоголя от Всемирной организации здравоохранения.

"Наши рекомендации основаны на советах главного врача об умеренном употреблении алкоголя, последних исследованиях и одобрены независимой группой медицинских экспертов", — утверждал он.

По мнению генерального директора Portman Group Мэтта Ламберта, исследование является "преднамеренной и контрпродуктивной попыткой дискредитировать благонамеренные ресурсы и инструменты".

Напомним, Американская ассоциация онкологических исследований (AACR) признала, что употребление алкоголя способствует развитию рака. Исследователи выяснили, что в 2019 году более 5% всех диагнозов рака на Западе были связаны с алкоголем.

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