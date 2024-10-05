Смерть, не знающая меры: ученые рассказали о связи популярных напитков с развитием рака

Онкологические заболевания все больше поражают людей разных возрастов, однако мы можем повлиять на вероятность развития некоторых из них. Именно к этому призвали ученые, представив свой новый отчет, указывающий на ряд популярных напитков.

Related video

Употребление алкоголя издавна ассоциируется с социальными связями и расслаблением, и многие когда-то считали, что умеренное употребление алкоголя может принести определенную пользу здоровью. Однако последние научные исследования поставили под сомнение эти предполагаемые преимущества, особенно в отношении риска развития рака, пишет The Conversation.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Согласно недавнему отчету Американской ассоциации онкологических исследований (AACR), алкоголь все чаще признается значительным фактором, способствующим развитию рака. В докладе подчеркивается, что около 40% всех случаев рака связаны с "модифицируемыми факторами риска", которые человек может контролировать, например, употребление алкоголя. В нем также отмечена связь между алкоголем и шестью конкретными видами рака: раком головы и шеи, раком пищевода, раком печени, раком груди, колоректальным раком и раком желудка. Эти связи опровергают устоявшееся представление об алкоголе как о безвредной части общественной жизни, говорит Джастин Стеббинг, профессор биомедицинских наук Университета Англия Раскин.

В докладе также приводится суровая статистика: в 2019 году более 5% всех диагнозов рака в западном мире были связаны с употреблением алкоголя. Ожидается, что эта цифра будет расти, и это служит напоминанием о том, что даже умеренное употребление алкоголя несет потенциальный риск для здоровья. Одним из наиболее тревожных аспектов этой тенденции является рост заболеваемости ранним колоректальным раком среди взрослых в возрасте до 50 лет, причем в отчете зафиксирован ежегодный рост на 1,9% в период с 2011 по 2019 год.

Хотя причины такого роста до конца не изучены, исследователи предполагают, что одним из ключевых факторов может быть частое употребление алкоголя в раннем и среднем возрасте. В докладе подчеркивается, что, хотя риск развития рака зависит от многих факторов, алкоголь является одним из тех, которые человек может уменьшить или исключить.

На клеточном уровне влияние алкоголя становится еще более очевидным. После употребления алкоголь распадается на ацетальдегид — химическое вещество, способное повреждать ДНК и вызывать мутации, которые могут привести к раку, объясняет Стеббинг. Помимо непосредственного повреждения клеток, алкоголь влияет на способность организма усваивать необходимые питательные вещества и витамины и может изменять уровень гормонов. Это, в свою очередь, ослабляет естественные защитные силы организма и повышает его уязвимость к канцерогенам. Более того, в сочетании с другими факторами образа жизни, такими как курение или ожирение, алкоголь значительно повышает риск развития рака.

Несмотря на эти тревожные данные, многие люди по-прежнему не знают о рисках, связанных с алкоголем. В Соединенных Штатах, как показывают исследования, почти половина населения не знает о связи алкоголя с раком. Это подчеркивает острую необходимость в проведении кампаний по охране общественного здоровья и просвещению населения о вреде употребления алкоголя, особенно по мере появления все новых доказательств.

Несмотря на значительные риски, связанные с его употреблением, некоторые все же указывают на предполагаемую пользу умеренности, например, на потенциальный кардиопротекторный эффект красного вина. Однако эксперты утверждают, что эти преимущества минимальны по сравнению с растущим числом доказательств, связывающих алкоголь с раком и другими серьезными проблемами со здоровьем. Например, крупное исследование, проведенное в Великобритании с участием более 135 000 пожилых людей, показало, что чем больше люди пили, тем выше был их риск умереть от любой причины.

Ранее Фокус писал о том, что пиво может улучшить работу кишечника. Ученые назвали оптимальную дозу для получения максимальной пользы.

Также Фокус писал о том, что алкоголь, вопреки распространенному мнению, не делает людей вокруг привлекательнее. Новое исследование показывает, что количество алкоголя никоим образом не может повлиять на восприятие красоты других людей.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.