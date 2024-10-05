Смерть, яка не знає міри: вчені розповіли про зв'язок популярних напоїв із розвитком раку

Онкологічні захворювання дедалі більше вражають людей різного віку, проте ми можемо вплинути на ймовірність розвитку деяких із них. Саме до цього закликали вчені, презентувавши свій новий звіт, який вказує на низку популярних напоїв.

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Вживання алкоголю здавна асоціюється з соціальними зв'язками і розслабленням, і багато хто колись вважав, що помірне вживання алкоголю може принести певну користь здоров'ю. Однак останні наукові дослідження поставили під сумнів ці передбачувані переваги, особливо щодо ризику розвитку раку, пише The Conversation.

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Згідно з нещодавнім звітом Американської асоціації онкологічних досліджень (AACR), алкоголь дедалі частіше визнають значним фактором, що сприяє розвитку раку. У доповіді підкреслюється, що близько 40% всіх випадків раку пов'язані з "модифікованими факторами ризику", які людина може контролювати, наприклад, вживання алкоголю. У ній також наголошено на зв'язку між алкоголем і шістьма конкретними видами раку: раком голови та шиї, раком стравоходу, раком печінки, раком грудей, колоректальним раком і раком шлунка. Ці зв'язки спростовують усталене уявлення про алкоголь як про нешкідливу частину суспільного життя, каже Джастін Стеббінг, професор біомедичних наук Університету Англія Раскін.

У доповіді також наводиться сувора статистика: у 2019 році понад 5% усіх діагнозів раку в західному світі були пов'язані з вживанням алкоголю. Очікується, що ця цифра зростатиме, і це слугує нагадуванням про те, що навіть помірне вживання алкоголю несе потенційний ризик для здоров'я. Одним із найтривожніших аспектів цієї тенденції є зростання захворюваності на ранній колоректальний рак серед дорослих у віці до 50 років, причому у звіті зафіксовано щорічне зростання на 1,9% у період з 2011 по 2019 рік.

Хоча причини такого зростання до кінця не вивчені, дослідники припускають, що одним із ключових чинників може бути часте вживання алкоголю в ранньому та середньому віці. У доповіді підкреслюється, що, хоча ризик розвитку раку залежить від багатьох чинників, алкоголь є одним із тих, які людина може зменшити або виключити.

На клітинному рівні вплив алкоголю стає ще більш очевидним. Після вживання алкоголь розпадається на ацетальдегід — хімічну речовину, здатну пошкоджувати ДНК і спричиняти мутації, які можуть призвести до раку, пояснює Стеббінг. Крім безпосереднього пошкодження клітин, алкоголь впливає на здатність організму засвоювати необхідні поживні речовини і вітаміни і може змінювати рівень гормонів. Це, своєю чергою, послаблює природні захисні сили організму і підвищує його вразливість до канцерогенів. Ба більше, у поєднанні з іншими факторами способу життя, такими як куріння або ожиріння, алкоголь значно підвищує ризик розвитку раку.

Незважаючи на ці тривожні дані, багато людей, як і раніше, не знають про ризики, пов'язані з алкоголем. У Сполучених Штатах, як показують дослідження, майже половина населення не знає про зв'язок алкоголю з раком. Це підкреслює гостру необхідність у проведенні кампаній з охорони громадського здоров'я та просвітництва населення про шкоду вживання алкоголю, особливо в міру появи все нових доказів.

Незважаючи на значні ризики, пов'язані з його вживанням, дехто все ж вказує на передбачувану користь поміркованості, наприклад, на потенційний кардіопротекторний ефект червоного вина. Однак експерти стверджують, що ці переваги мінімальні порівняно зі зростаючим числом доказів, що пов'язують алкоголь із раком та іншими серйозними проблемами зі здоров'ям. Наприклад, велике дослідження, проведене у Великій Британії за участю понад 135 000 літніх людей, засвідчило, що чим більше люди пили, тим вищим був їхній ризик померти від будь-якої причини.

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Також Фокус писав про те, що алкоголь, всупереч поширеній думці, не робить людей навколо привабливішими. Нове дослідження показує, що кількість алкоголю жодним чином не може вплинути на сприйняття краси інших людей.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.