"Змушують людей пити більше": вчені заявили про маніпуляції в алкогольній індустрії

Мобільні додатки та веб-сайти, спонсоровані світовими виробниками алкоголю, прагнуть збільшити прибуток і обманюють людей. На своє виправдання компанії заявляють про дотримання стандартів Всесвітньої організації охорони здоров'я, з'ясували британські дослідники.

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Частина мобільних додатків і веб-сайти, спонсоровані алкогольною індустрією, поширюють дезінформацію заради збільшення споживання алкоголю. Про це пише британський таблоїд Daily Mirror, проаналізувавши дослідження Лондонської школи гігієни і тропічної медицини (LSHTM).

Британські вчені стверджують, що цифрові інструменти містять неправдиві дані користувацького досвіду, які сприяють комерційним інтересам і спотворюють точність і сприйняття інформації про ризики для здоров'я. Шаблони в дизайні інструментів маніпулюють споживачами і спонукають їх продовжувати пити, впевнені автори статті.

Фахівці вивчили 15 цифрових інструментів, підтримуваних організаціями з Великої Британії, Ірландії, США, Канади, Нової Зеландії та Австралії, включно з онлайн-калькулятором вживання спиртного MyDrinkaware. Компанії існують за рахунок пожертвувань найбільших британських виробників і роздрібних продавців алкоголю.

"Ми виявили докази культурного таргетингу і тиску, зокрема приховування доведених ризиків надмірного вживання алкоголю. Громадськість повинна знати про ризики в додатках, що фінансуються алкогольною промисловістю", — розповів доктор Елліот Рой-Хайлі, який брав участь у дослідженні.

Аналіз показав, що алкоголь часто зображувався як буденне та соціальне явище. Майже всі платформи, схвалені індустрією, не надавали важливої інформації про шкоду алкоголю. Лише п'ята частина інструментів, що фінансуються алкогольною індустрією, дає уявлення про зв'язок між вживанням алкоголю та підвищеним ризиком серцево-судинних захворювань. Водночас 70% інструментів, що не належать до індустрії, надавали неправдиві відомості.

"Наша робота допоможе пролити світло на використання "темних додатків" алкогольної індустрії", — упевнений професор LSHTM Марк Петтікрю.

Представник застосунку Drinkaware у відповідь заявив, що компанія використовує міжнародно визнаний тест на виявлення розладів, пов'язаних із вживанням алкоголю від Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Наші рекомендації ґрунтуються на порадах головного лікаря про помірне вживання алкоголю, останніх дослідженнях і схвалені незалежною групою медичних експертів", — стверджував він.

На думку генерального директора Portman Group Метта Ламберта, дослідження є "навмисною і контрпродуктивною спробою дискредитувати добросовісні ресурси та інструменти".

Нагадаємо, Американська асоціація онкологічних досліджень (AACR) визнала, що вживання алкоголю сприяє розвитку раку. Дослідники з'ясували, що 2019 року понад 5% усіх діагнозів раку на Заході були пов'язані з алкоголем.

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