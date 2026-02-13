Пенсії зростуть із 1 березня: Кабмін назвав розмір перерахунку

Кабінет міністрів визначив основні параметри індексації пенсій на 2026 рік. Уряд уже погодив основні показники перерахунку та завершує підготовку відповідного нормативного акту.

З 1 березня виплати українцям буде підвищено на 12,1%, що перевищує індекс інфляції за попередній рік на 4%, повідомив в ексклюзивному інтерв'ю Українському Радіо міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

"Здійснення перерахунку буде з 1 березня. Наразі ми завершуємо підрахунки, саму розробку нормативного акта, який буде подано на Кабмін, і всім пенсіонерам буде здійснено перерахунок" – зазначив Улютін.

Механізм індексації було визначено у 2004 році законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Із 2005 року перерахунок здійснювали шляхом збільшення показника середньої заробітної плати, але у 2014 році підвищення пенсій було призупинено. У 2017 року відбулася пенсійна реформа і норма закону щодо індексації пенсій була відновлена.

Відео дня

Нагадаємо, що українці, які працюють у Польщі, можуть отримати мінімальну пенсію в розмірі майже 2000 злотих. Для цього необхідно досягти встановленого пенсійного віку, мати відповідний страховий стаж та щонайменше один місяць офіційної роботи в Польщі зі сплатою внесків.

Раніше ми також інформували, що у лютому 2026 року, згідно з вимогами Пенсійного фонду України, деякі категорії громадян можуть втратити право на пенсію. Йдеться про пенсіонерів, які тимчасово перебувають за кордоном, проживають на ТОТ або виїхали з них і не підтвердили необхідні дані для нарахування пенсії.