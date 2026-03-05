Асфальтовая реальность: почему бетонные дороги не являются решением для Украины

Почему бетонные дороги не являются решением для Украины

После того, как Украина столкнулась с массовым разрушением дорог, ямами и сложностью передвижения по автодорогам, сразу появилась волна экспертов, которые предложили простое решение: строить везде бетонные дороги вместо асфальтобетонных. Но есть ли им место в украинских реалиях? Попробуем разобраться.

Цементобетонное покрытие действительно является более надежным и износостойким — это факт. На таких дорогах не возникает глубокой колеи или вмятин, что делает целесообразным использование подобного покрытия на автомагистралях, в промышленных зонах и припортовых районах, где наблюдается значительный трафик грузового транспорта.

Но основной вопрос упирается в стоимость. Начальная стоимость строительства бетонных дорог обычно на 30–50% выше, чем асфальтобетонных.

Считается, что эта разница может быстро окупиться за счет более длительного срока службы, что с каждым годом цементобетонная дорога становится даже дешевле асфальтобетонной, учитывая то, что она может прослужить до 50 лет. Но в Украине отсутствует опыт эксплуатации таких дорог, и считать, что в течение 10–20 лет до первого капитального ремонта они не будут требовать никаких финансовых затрат на содержание, — утопия.

Во время строительства бетонных дорог важно строго придерживаться технологии. Даже незначительные ошибки могут привести к быстрому разрушению покрытия. Например, неправильная подготовка смеси может вызвать ее расслоение: крупные минеральные частицы опускаются вниз, а мелкие остаются сверху. В результате поверхность быстро изнашивается. А из-за ошибок в армировании на поверхности могут скапливаться лужи, которые на асфальтовой дороге отводились бы в основание.

Еще один серьезный недостаток — чрезвычайно высокая стоимость капитального ремонта бетонной дороги. Технология их строительства не предусматривает ямочного ремонта, а лишь полную замену бетонных плит. Общая толщина конструкции цементобетонной дороги может достигать около 1,5 метра. Поэтому капитальный ремонт такой дороги фактически означает демонтаж значительной части конструкции. В результате стоимость такого ремонта значительно превышает расходы на качественное содержание асфальтового покрытия, а сроки восстановления движения являются более длительными.

И если бетонные дороги — это панацея на все случаи жизни, как пишет ChatGPT, то что же тогда пошло не так с бетонкой на объездной Житомира и участком дороги в Полтавской области?

На трассе Киев–Чоп в объезд города Житомир дорожники укладывают бетонную дорогу Фото: Укравтодор

Во время строительства объездной в Житомире из-за нарушения технологии первый слой бетона пошел трещинами, подрядчик решил, что ничего страшного, что следующий слой должен исправить ситуацию, но после выполнения работ трещины снова начали появляться — причем в тех же местах. Договор с подрядчиком расторгли, но теперь новый проект реконструкции значительно усложнен необходимостью демонтажа и ликвидации нарушений недобросовестного предшественника.

В Полтавской области же в свое время был старый участок трассы Р-52, который можно было отремонтировать асфальтобетоном в относительно короткие сроки. Однако было принято другое решение — строить новую дорогу: в Днепропетровской области — асфальтовую, а в Полтавской — бетонную. Зачем бетон? Вопрос, на который ни у кого нет ответа. Нагрузка на этом участке такая же, как и на соседней части дороги в Днепропетровской области, и даже меньше, чем на многих других магистралях страны. В результате на строительство бетонного участка, которое длилось годами, потратили кратно больше средств, чем стоил бы ремонт существующей дороги с расширением ее еще на две полосы. При этом почти четыре года автомобилисты были вынуждены пользоваться старой разбитой трассой.

Строительство бетонных дорог оправдано в местах с постоянным движением тяжелого транспорта, таких как подъезды к портам. В 2021 году начали строить новую государственную дорогу к Одесскому морскому порту — 5,3 км автодороги с цементобетонным покрытием, которая должна была соединить порт с трассой М-28 Одесса–Южное. На момент начала полномасштабной войны уже была выполнена часть работ: построено основание дороги (на отдельных участках насыпь, на других — щебеночное основание), но строительство было заморожено. Несмотря на это, потребность в этой дороге никуда не исчезла, а портовые операторы время от времени поднимают вопрос о необходимости достройки.

А вот строительство бетонных дорог в черте городов не просто нецелесообразно, а часто и практически невозможно. В плотной городской инфраструктуре под дорогами проходит большое количество инженерных сетей: водопровод, канализация, теплотрассы, кабельные линии. Из-за ремонтов коммуникаций и подключения новых сетей дорожное покрытие приходится регулярно вскрывать. Асфальт в таких случаях значительно проще ремонтировать и восстанавливать. Бетонное же покрытие сложнее демонтировать, дороже восстанавливать и почти невозможно ремонтировать локально.

Именно поэтому в мировой практике бетон не используется в качестве основного покрытия для городских улиц. В США исторически было много бетонных улиц, но сегодня новое городское строительство преимущественно вернулось к асфальтобетону из-за его большей практичности, оставляя бетон преимущественно для автомагистралей. Также в США, Великобритании и Германии из бетона часто делают отдельные участки автобусных полос или остановок общественного транспорта. Ведь в этих местах возникает наибольшая нагрузка из-за постоянного торможения и разгона автобусов. Но сама дорога при этом остается асфальтовой. Интересный пример — Нидерланды, там из бетона часто делают велодорожки, поскольку он обеспечивает более ровную поверхность и дольше служит.

Велодорожка "SolaRoad" в Нидерландах состоит из бетонных модулей размером 2,5 на 3,5 метра каждый, встроенных солнечными панелями, покрытыми закаленным стеклом

Для Украины преимуществом бетонных дорог является отсутствие импортной составляющей, в отличие от асфальтобетона, для производства которого используется битум. Однако, учитывая высокую стоимость строительства, сложность эксплуатации и отсутствие положительного опыта реализации таких проектов в нашей стране, рациональным решением, в условиях ограниченного бюджета, сегодня остается качественный ремонт и регулярное обслуживание существующей сети дорог.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

