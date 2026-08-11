После протестов на Теремках приостановили вырубку деревьев: активисты заявляют, что их "не услышали"

После протестов на Теремках в Киеве жители района и представители местных властей договорились о временном моратории на работы в лесополосе. Однако активистам так и не показали обещанную документацию.

11 августа в Голосеевской районной государственной администрации состоялась встреча городских властей с общественностью, на которой жителям был представлен проект теплотрассы на Теремках. Об этом сообщает hromadske.

Как прошла встреча с общественностью

Активистка Наталья Чернышова во время встречи призвала ввести двухнедельный мораторий на проведение работ на территории, пока жители смогут ознакомиться с документацией по строительству. Исполняющий обязанности заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев согласился с предложением активистки.

В течение этих двух недель чиновники должны проверить, можно ли проложить теплосеть по другому маршруту, чтобы предотвратить вырубку деревьев.

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На встрече с представителями властей активистам не предъявили разрешительные документы

При этом, как отмечает СМИ, на встрече присутствовал независимый инженер, приглашенный местной общиной. Он заявил, что для выполнения работ можно было обойтись обрезкой всего 11 деревьев, и обратил внимание на то, что в государственном проекте возможны перерасходы. При этом государственный инженер продолжал защищать проект.

Чернышова по итогам встречи заявила журналистам, что осталась недовольна её результатами. Общественности должны были показать разрешительные документы, но вместо этого продемонстрировали "три коробки проектной документации, в которых есть описание того, какие будут трубы".

"А что касается разрешений… Например, вырубка деревьев: сколько деревьев было и по какому маршруту. Мы хотели получить техническое заключение: разрешают ли эксперты по Теремковской прокладывать коммуникации или нет. Мы ничего из всего этого не получили. Нас снова не услышали", — отметила активистка.

"Суспільне" также сообщает, что местные жители остались недовольны итогами встречи с властями. Одна из жительниц Теремков рассказала журналистам, что люди поддерживают строительство сети и считают её необходимой для города, но не понимают, почему её вдруг решили строить именно посреди зеленой зоны.

Пантелеев также в ходе встречи пояснил, что резервная теплосеть необходима для подготовки столицы к возможным авариям в системе теплоснабжения, а выбранный маршрут подошел из-за имеющихся подземных коммуникаций. Ранее он заявлял, что прокладка труб вдоль Теремковской улицы невозможна из-за наличия канализационных и водопроводных сетей, а также электрокабелей.

Что происходит вокруг строительства теплотрассы на Теремках

7 августа hromadske сообщало, что в Теремках в Киеве третий день подряд проходят митинги местных жителей, протестующих против действий строителей. Люди выступили против вырубки и спиливания деревьев в зеленой зоне и встали на защиту Теремковского парка, поскольку через него хотят проложить теплотрассу, призванную зимой обеспечить теплом 280 домов. В свою очередь, власти пообещали высадить на месте срубленных деревьев новые.

К защите парка на Теремках присоединились также общественные активисты, правозащитники, военные и депутаты.

10 августа инженер по транспортным путям и специалист по транспортной инфраструктуре Анна Минюкова призвала блогеров опровергнуть заявление о технике для ВСУ. До этого волонтер Сергей Стерненко писал о якобы использовании для вырубки деревьев на Теремках техники, переданной британскими партнерами для ВСУ. КО "Киевзеленбуд" при этом заявило, что техника была приобретена у частной компании и произведена в Великобритании.