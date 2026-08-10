Скандал с вырубкой деревьев на Теремках: блогеров призвали опровергнуть заявление о технике для ВСУ

Инженер по транспортным путям и специалист по транспортной инфраструктуре Анна Минюкова призвала Сергея Стерненко и Игоря Лаченкова опровергнуть информацию о якобы использовании для вырубки деревьев на Теремках техники, переданной британскими партнерами для ВСУ.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Она обратила внимание на пост волонтера Сергея Стерненко, в котором он заявил, что на Теремках с помощью спецтехники вырубают деревья для строительства теплотрассы, а эту технику британские партнеры передавали для ВСУ.

Пост Сергея Стерненко Фото: Скриншот

Еще одну публикацию с аналогичной информацией разместил блогер и волонтер Игорь Лаченков на своем Telegram-канале. Он также распространил сообщение о ситуации с техникой и вырубке деревьев на Теремках.

Пост Игоря Лаченкова Фото: Скриншот

В то же время КО "Киевзеленбуд" заявило, что техника была приобретена у частной компании и произведена в Великобритании. В предприятии подчеркнули, что она не является гуманитарной помощью, а наклейка на машине лишь свидетельствует о гражданской позиции компании-продавца и её поддержке украинской армии.

Відео дня

Пост на странице "Киевзеленбуд" Фото: Скриншот

По словам Минюковой, проблема заключается в распространении непроверенной информации. Она призвала Стерненко и других публичных деятелей опровергнуть недостоверные сообщения, если они оказались ложными.

"По-хорошему, нужно сообщать, если ты ошибся. Таков стандарт качественных СМИ", — написала Минюкова.

В частности, она подчеркнула, что дискуссия о строительстве теплотрассы и вырубке деревьев — это одна тема, а распространение непроверенных утверждений о помощи ВСУ — другая.

"А ради этого дискредитировать Вооруженные силы — это уже совсем другое дело", — отметила она.

Что происходит на Теремках

В Киеве на Теремках продолжаются протесты из-за вырубки деревьев в зеленой зоне для строительства теплотрассы. По данным КГГА, её планируется завершить к зиме 2026–2027 годов, чтобы обеспечить теплом 280 домов в микрорайонах Теремки-1 и Теремки-2.

7 августа на месте работала строительная техника, а рядом с будущей теплотрассой лежали кучи срубленных деревьев. Протестующие заявляли, что теплотрассу изначально планировали проложить вдоль улицы Теремковской, однако в 2026 году маршрут изменили и проложили через парк.

К протестам присоединились общественные активисты, правозащитники, военные и депутаты. Среди них — Александра Матвийчук, Антон Сененко, Юрий Богданов, Олег Симороз и София Федина.

Активисты также обратили внимание на масштабы вырубки. По их словам, ширина просеки превышает 10–15 метров, хотя труба теплотрассы имеет диаметр 1,2 метра, а защитная зона — 4 метра. Они утверждают, что в проекте 2023 года теплотрассу планировали проложить по краю парка, что не предполагало вырубку 600 деревьев.

КГГА объясняет необходимость работ подготовкой теплотрассы к отопительному сезону и заявляет о необходимости соблюдения баланса между сохранением зеленых зон и безопасностью людей. В городской администрации также пообещали высадить новые деревья вместо срубленных.

Напомним, в мае 2025 года проект Bihus опубликовал расследование об Олесе Довгом, Степане Черновецком и Вадиме Столаре. В частности, в расследовании упоминались строительство жилых комплексов, застройка парковых зон и земельные решения времен команды Леонида Черновецкого. Bihus призвал не забывать о прошлом фигурантов, несмотря на их нынешнюю благотворительную деятельность.

Кроме того, 31 марта Bihus опубликовал расследование о возможном хищении киевской земли, к которому, по данным журналистов, может быть причастен экс-депутат Денис Комарницкий. По данным НАБУ, его и соучастников из киевских властей подозревают в незаконном завладении земельными участками стоимостью около 100 млн грн.