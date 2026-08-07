Конфликт на Теремках из-за теплотрассы: что происходит в зоне вырубки деревьев шириной с парковку (фото)

В Киеве, в микрорайоне Теремки, второй день подряд продолжаются протесты киевлян против вырубки и спиливания деревьев в зеленой зоне, сообщили СМИ. Люди вышли на защиту Теремковского парка, поскольку прямо через зеленую зону прокладывают новую теплотрассу, которая зимой обеспечит теплом 280 домов. Что происходит на Теремках — что делают киевляне, правоохранители и местные власти?

7 августа вырубка деревьев в Теремках продолжается, об этом говорится в репортаже медиа hromadske. На месте событий заметили около десятка местных жителей, которые продолжают протестовать против действий строителей. Между тем в зеленой зоне — кучи срубленных/спиленных деревьев с одной стороны будущей теплотрассы. Рядом — восемь полицейских: отмечается, что сегодня их меньше, поскольку накануне их насчитали 30 человек. Фокус собрал больше информации о протестах в Киеве на Теремках.

Медиа пообщались с киевлянами, протестующими против вырубки деревьев. Люди пожаловались, что после столкновения с полицией накануне у некоторых обнаружились синяки на теле. Между тем сегодня в полиции даже не принимают вызовы, рассказала журналистам киевлянка Анастасия.

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Скандал в Киеве — полиция и протестующие на Теремках 7 августа Фото: Громадське

Одна из собеседниц, местная жительница Наталья, пояснила, что теплотрасса должна была проходить вдоль улицы Теремковской — так было указано в Генеральном плане и проекте. Однако летом 2026 года внезапно выяснилось, что ее будут прокладывать прямо через парк, в котором растут старые деревья и гуляют люди. Также выяснилось, что на место скандала приехал заместитель главы КГГА Павел Пантелеев. Пантелеев говорил о важности теплотрассы и не обращал внимания на возражения по поводу деревьев, говорится в статье.

На месте вырубки также побывал главный специалист Государственной экологической инспекции Вячеслав Котвицкий, который заявил, что следует провести дополнительную экспертизу, но работы прекратить не может, поскольку "нет оснований".

Скандал в Киеве — срубленные деревья на Теремках 7 августа Фото: Громадське

СМИ опубликовали серию фотографий с места протестов на Теремках. На одних фото — группы людей, общающихся с полицией, на других — куча срубленных деревьев, на третьих — широкая просека под будущую теплотрассу и строительная техника, которую никуда не убирают и готовят к дальнейшей работе.

Скандал в Киеве — строительная техника на Теремках 7 августа Фото: Громадське

Скандал в Киеве — КГГА о вырубке деревьев на Теремках

КГГА опубликовала разъяснение по поводу вырубки деревьев в Теремках. Отмечается, что спешат построить теплотрассу к зиме 2026-2027 годов, благодаря которой обеспечат теплоснабжение 280 близлежащим домам в массивах Теремки-1 и Теремки-2 Голосеевского района. При этом поясняется, что необходимо "находить баланс между экологическими ценностями и безопасностью людей", а также обещают, что на месте срубленных деревьев высадят новые.

Скандал в Киеве — КГГА о Теремках Фото: Скриншот

Скандал в Киеве — КГГА о теплотрассе и вырубке деревьев на Теремках Фото: Скриншот

Протесты на Теремках

К защите парка на Теремках присоединились общественные активисты, правозащитники, военные, депутаты: среди них — Александра Матвийчук, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, Антон Сененко, Юрий Богданов, Олег Симороз, София Федина и другие. Среди аргументов — информация о том, что существовал проект теплотрассы на 2023 год, согласно которому она проходила по краю парка и не требовала вырубки 600 деревьев, а также то, что ширина вырубки слишком велика для прокладки труб, и подозревают строительство новых парковок. Также говорили об отсутствии коммуникации между властями и жителями, которым не объяснили основания для изменения проекта, а вместо этого вызвали полицию.

Скандал в Киеве — Симороз о вырубке деревьев на Теремках Фото: Скриншот

Один из активистов обратил внимание на ширину вырубки деревьев, которая, по его мнению, превышает необходимую для теплотрассы.

"Ширина более 10 или 15 м явно превышает потребности для трубы (диаметром 1,2 м) и защитных элементов (4 м)", — написал Влад Самойленко, который также обратил внимание на разницу между планом 2023 года и текущим строительством.

Скандал в Киеве — масштабы вырубки деревьев на Теремках Фото: Facebook

В то же время в сети появилась реакция народного депутата Макса Нефьодова, который в посте в Facebook сравнил Матвийчука с пропалестинской активисткой Гретой Тунберг и предложил опросить жителей района, насколько они действительно больше заинтересованы в деревьях, чем в теплотрассе.

Скандал в Киеве — Нефедов о теплотрассе и вырубке деревьев на Теремках Фото: Скриншот

Отметим, что в Киеве продолжается акция протеста в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. 6 августа бывший чиновник рассказал, с каким трудом ему удалось собрать ракеты Patriot у министров обороны европейских стран, а также о плане войны, который он передал своему преемнику Евгению Хмаре.

Напоминаем, что в июне в Киеве произошел еще один скандал, когда люди поссорились из-за палаток в метро. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсуждались "план устойчивости" и подготовка к зиме 2026–2027 годов.