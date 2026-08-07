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Конфликт на Теремках из-за теплотрассы: что происходит в зоне вырубки деревьев шириной с парковку (фото)

фото срубленных деревьев в зеленой зоне на Теремках в Киеве
Парк на Теремках оказался на пути теплотрассы, которую строят для киевлян | Фото: Громадське

В Киеве, в микрорайоне Теремки, второй день подряд продолжаются протесты киевлян против вырубки и спиливания деревьев в зеленой зоне, сообщили СМИ. Люди вышли на защиту Теремковского парка, поскольку прямо через зеленую зону прокладывают новую теплотрассу, которая зимой обеспечит теплом 280 домов. Что происходит на Теремках — что делают киевляне, правоохранители и местные власти?

7 августа вырубка деревьев в Теремках продолжается, об этом говорится в репортаже медиа hromadske. На месте событий заметили около десятка местных жителей, которые продолжают протестовать против действий строителей. Между тем в зеленой зоне — кучи срубленных/спиленных деревьев с одной стороны будущей теплотрассы. Рядом — восемь полицейских: отмечается, что сегодня их меньше, поскольку накануне их насчитали 30 человек. Фокус собрал больше информации о протестах в Киеве на Теремках.

Медиа пообщались с киевлянами, протестующими против вырубки деревьев. Люди пожаловались, что после столкновения с полицией накануне у некоторых обнаружились синяки на теле. Между тем сегодня в полиции даже не принимают вызовы, рассказала журналистам киевлянка Анастасия.

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Фотографии полиции и протестующих на Теремках 7 августа
Скандал в Киеве — полиция и протестующие на Теремках 7 августа
Фото: Громадське

Одна из собеседниц, местная жительница Наталья, пояснила, что теплотрасса должна была проходить вдоль улицы Теремковской — так было указано в Генеральном плане и проекте. Однако летом 2026 года внезапно выяснилось, что ее будут прокладывать прямо через парк, в котором растут старые деревья и гуляют люди. Также выяснилось, что на место скандала приехал заместитель главы КГГА Павел Пантелеев. Пантелеев говорил о важности теплотрассы и не обращал внимания на возражения по поводу деревьев, говорится в статье.

На месте вырубки также побывал главный специалист Государственной экологической инспекции Вячеслав Котвицкий, который заявил, что следует провести дополнительную экспертизу, но работы прекратить не может, поскольку "нет оснований".

фото срубленных деревьев на Теремках 7 августа
Скандал в Киеве — срубленные деревья на Теремках 7 августа
Фото: Громадське

СМИ опубликовали серию фотографий с места протестов на Теремках. На одних фото — группы людей, общающихся с полицией, на других — куча срубленных деревьев, на третьих — широкая просека под будущую теплотрассу и строительная техника, которую никуда не убирают и готовят к дальнейшей работе.

Фото строительной техники на Теремках 7 августа
Скандал в Киеве — строительная техника на Теремках 7 августа
Фото: Громадське

Скандал в Киеве — КГГА о вырубке деревьев на Теремках

КГГА опубликовала разъяснение по поводу вырубки деревьев в Теремках. Отмечается, что спешат построить теплотрассу к зиме 2026-2027 годов, благодаря которой обеспечат теплоснабжение 280 близлежащим домам в массивах Теремки-1 и Теремки-2 Голосеевского района. При этом поясняется, что необходимо "находить баланс между экологическими ценностями и безопасностью людей", а также обещают, что на месте срубленных деревьев высадят новые.

скриншот сообщения КГГА о вырубке на Теремках
Скандал в Киеве — КГГА о Теремках
Фото: Скриншот
скриншот сообщения КГГА о теплотрассе и вырубке деревьев на Теремках
Скандал в Киеве — КГГА о теплотрассе и вырубке деревьев на Теремках
Фото: Скриншот

Протесты на Теремках

К защите парка на Теремках присоединились общественные активисты, правозащитники, военные, депутаты: среди них — Александра Матвийчук, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, Антон Сененко, Юрий Богданов, Олег Симороз, София Федина и другие. Среди аргументов — информация о том, что существовал проект теплотрассы на 2023 год, согласно которому она проходила по краю парка и не требовала вырубки 600 деревьев, а также то, что ширина вырубки слишком велика для прокладки труб, и подозревают строительство новых парковок. Также говорили об отсутствии коммуникации между властями и жителями, которым не объяснили основания для изменения проекта, а вместо этого вызвали полицию.

скриншот поста Симороза о вырубке деревьев на Теремках
Скандал в Киеве — Симороз о вырубке деревьев на Теремках
Фото: Скриншот

Один из активистов обратил внимание на ширину вырубки деревьев, которая, по его мнению, превышает необходимую для теплотрассы.

"Ширина более 10 или 15 м явно превышает потребности для трубы (диаметром 1,2 м) и защитных элементов (4 м)", — написал Влад Самойленко, который также обратил внимание на разницу между планом 2023 года и текущим строительством.

скриншот поста о ширине вырубки деревьев на Теремках
Скандал в Киеве — масштабы вырубки деревьев на Теремках
Фото: Facebook

В то же время в сети появилась реакция народного депутата Макса Нефьодова, который в посте в Facebook сравнил Матвийчука с пропалестинской активисткой Гретой Тунберг и предложил опросить жителей района, насколько они действительно больше заинтересованы в деревьях, чем в теплотрассе.

скриншот поста Нефёдова о теплотрассе и вырубке деревьев на Теремках
Скандал в Киеве — Нефедов о теплотрассе и вырубке деревьев на Теремках
Фото: Скриншот

Отметим, что в Киеве продолжается акция протеста в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова. 6 августа бывший чиновник рассказал, с каким трудом ему удалось собрать ракеты Patriot у министров обороны европейских стран, а также о плане войны, который он передал своему преемнику Евгению Хмаре.

Напоминаем, что в июне в Киеве произошел еще один скандал, когда люди поссорились из-за палаток в метро. Тем временем президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором обсуждались "план устойчивости" и подготовка к зиме 2026–2027 годов.