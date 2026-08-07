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Конфлікт на Теремках через теплотрасу: що відбувається у зоні вирубки дерев шириною з парковку (фото)

фото зрубаних дерев у зеленій зоні на Теремках у Києва
Парк на Теремках опинився на шляху теплотраси, яку будують для киян | Фото: Громадське

У Києві у мікрорайоні Теремки другий день поспіль тривають протести киян проти вирубування та спилювання дерев у зеленій зоні, розповіли медіа. Люди вийшли на захист термківського парку, оскільки навпростець через зелену зону прокладають нову теплотрасу, яка взимку надасть тепло 280 будинкам. Що відбувається на Теремках — що роблят кияни, правоохоронці та місцева влада?

7 серпня вирубка дерев на Теремках продовжується, ідеться у репортажі медіа hromadske. На місці подій помітили близько десятка місцевих жителів, які продовжують протестувати проти дій будівельників. Тим часом у зеленій зоні — купи зрубаних/спиляних дерев з одного боку майбутньої теплотраси. Поруч — вісім поліцейських: зауважується, що сьогодні їх менше, бо напередодні нарахували 30 осіб. Фокус зібрав більше інформацію про протести у Києві на Теремках.

Медіа поспілкувались з киянами, які протестують проти вирубки дерев. Люди поскаржились, що після сутички з поліцією напередодні дехто виявив синці на тілі. Тим часом сьогодні приверненні у поліцію виклики навіть не приймають, розповіла журналістам киянка Анастасія.

Відео дня
фото поліції та протестувальників на Теремках 7 серпня
Скандал у Києві — поліція та протестувальники на Теремках 7 серпня
Фото: Громадське

Одна зі співрозмовниць, місцева жителька Наталя, пояснила, що теплотраса мала б проходити вздовж вулиці Теремківська, — так було вказано у Генеральному плані та проєкті. Втім, влітку 2026 року раптом з'ясувалось, що її будуть вести прямо через парк, у якому ростуть старі дерева та гуляють люди. Також з'ясувалось, що на місце скандалу приїхав заступник глави КМДА Павло Пантелєєв. Пантелєєв говорив про важливість теплотраси й не зважав на заперечення щодо дерев, ідеться у статті.

На місці вирубки також побував головний спеціаліст Державної екологічної інспекції В’ячеслав Котвицький, який заявив, що слід провести додаткову експертизу, але роботи припинити не може, бо "немає підстав".

фото зрубаних дерев на Теремках 7 серпня
Скандал у Києві — зрубані дерева на Теремках 7 серпня
Фото: Громадське

Медіа опублікували серію світлин з місця протестів на Теремках. На одних фото — групи людей, які спілкуються з поліцією, на іншому — купа спиляних дерев, на іншому — широка просіка під майбутню теплотрасу і будівельна техніка, яку нікуди не відганяють та готують до подальшої роботи.

фото будівельної техніки на Теремках 7 серпня
Скандал у Києві — будівельна техніка на Теремках 7 серпня
Фото: Громадське

Скандал у Києві — КМДА щодо вирубки на Теремках

КМДА опублікувала пояснення ситуації з вирубкою дерев на Теремках. Наголошується, що поспішають збудувати теплотрасу до зими 2026-2027, завдяки якій подадуть тепло у 280 навколишніх будинків у масивах Теремки-1 та Теремки-2 Голосіївського району. При цьому пояснюється, що слід "знаходити баланс між екологічними цінностями та безпекою людей", і також обіцяють, що на місці зрубаних дерев висадять нові.

скрин допису КМДА про вирубку на Теремках
Скандал у Києві — КМДА про Теремки
Фото: Скриншот
скрин допису КМДА про теплотрасу та вирубування дерев на Теремках
Скандал у Києві — КМДА про теплотрасу та вирубування дерев на Теремках
Фото: Скриншот

Протести на Теремках

До захисту парку на Теремках долучились громадські активісти, правозахисники, військові, депутати: серед них — Олександра Матвійчук, яка отримала Нобелівську премію миру у 2022 році, Антон Сененко, Юрій Богданов, Олег Симороз, Софія Федина та інші. Серед аргументів — інформація, що був проєкт теплотраси за 2023 рік, по якому вона проходила по краю парку та не вимагала вирубування 600 дерев, і також те, що ширина вирубки завелика для прокладання труб і підозрюють будівництво нових парковок. Також говорили про відсутність комунікації між владою та людьми, яким не пояснили підстави для зміни проєкту і натомість викликали поліцію.

скрин допису Симороза про вирубування дерев на Теремках
Скандал у Києві — Симороз про вирубування дерев на Теремках
Фото: Скриншот

Один з активістів звернув увагу на ширинку вирубки дерев, яка, на його думку, більша, ніж потрібна для теплотраси.

"Ширина в понад 10 чи 15 м явно більше за потреби для труби (діаметром 1,2 м) та захисних елементів (4 м)", — написав Влад Самойленко, який також звернув увагу на різницю між планом 2023 року та нинішнім будівництвом.

скрин допису про ширину вирубування дерев на Теремках
Скандал у Києві — ширина вирубування дерев на Теремках
Фото: Facebook

Водночас у мережі відшукалась реакція нардепа Макса Нефьодова, який у дописі Facebook порівняв Матвійчук з пропалестинською активісткою Ґретою Тунберг та запропонував опитати жителів району, чим справді вони більше зацікавлені в деревах, ніж у теплотрасі.

скрин допису Нефьодова про теплотрасу та вирубування дерев на Теремках
Скандал у Києві — Нефьодов про теплотрасу та вирубування дерев на Теремках
Фото: Скриншот

Зазначимо, у Києві триває акція протесту на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова. 6 серпня експосадовець розповів, з яким трудом збирав ракети Patriot у міністрів оборони Європи й про план війни, який передав своєму наступнику Євгену Хмарі.

Нагадуємо, у червні стався ще один скандал у Києві, коли люди посварились через намети у метро. Тим часом президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому говорили про "план стійкості" та підготовку до зими 2026-2027.