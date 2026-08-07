Конфлікт на Теремках через теплотрасу: що відбувається у зоні вирубки дерев шириною з парковку (фото)

У Києві у мікрорайоні Теремки другий день поспіль тривають протести киян проти вирубування та спилювання дерев у зеленій зоні, розповіли медіа. Люди вийшли на захист термківського парку, оскільки навпростець через зелену зону прокладають нову теплотрасу, яка взимку надасть тепло 280 будинкам. Що відбувається на Теремках — що роблят кияни, правоохоронці та місцева влада?

7 серпня вирубка дерев на Теремках продовжується, ідеться у репортажі медіа hromadske. На місці подій помітили близько десятка місцевих жителів, які продовжують протестувати проти дій будівельників. Тим часом у зеленій зоні — купи зрубаних/спиляних дерев з одного боку майбутньої теплотраси. Поруч — вісім поліцейських: зауважується, що сьогодні їх менше, бо напередодні нарахували 30 осіб. Фокус зібрав більше інформацію про протести у Києві на Теремках.

Медіа поспілкувались з киянами, які протестують проти вирубки дерев. Люди поскаржились, що після сутички з поліцією напередодні дехто виявив синці на тілі. Тим часом сьогодні приверненні у поліцію виклики навіть не приймають, розповіла журналістам киянка Анастасія.

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Скандал у Києві — поліція та протестувальники на Теремках 7 серпня Фото: Громадське

Одна зі співрозмовниць, місцева жителька Наталя, пояснила, що теплотраса мала б проходити вздовж вулиці Теремківська, — так було вказано у Генеральному плані та проєкті. Втім, влітку 2026 року раптом з'ясувалось, що її будуть вести прямо через парк, у якому ростуть старі дерева та гуляють люди. Також з'ясувалось, що на місце скандалу приїхав заступник глави КМДА Павло Пантелєєв. Пантелєєв говорив про важливість теплотраси й не зважав на заперечення щодо дерев, ідеться у статті.

На місці вирубки також побував головний спеціаліст Державної екологічної інспекції В’ячеслав Котвицький, який заявив, що слід провести додаткову експертизу, але роботи припинити не може, бо "немає підстав".

Скандал у Києві — зрубані дерева на Теремках 7 серпня Фото: Громадське

Медіа опублікували серію світлин з місця протестів на Теремках. На одних фото — групи людей, які спілкуються з поліцією, на іншому — купа спиляних дерев, на іншому — широка просіка під майбутню теплотрасу і будівельна техніка, яку нікуди не відганяють та готують до подальшої роботи.

Скандал у Києві — будівельна техніка на Теремках 7 серпня Фото: Громадське

Скандал у Києві — КМДА щодо вирубки на Теремках

КМДА опублікувала пояснення ситуації з вирубкою дерев на Теремках. Наголошується, що поспішають збудувати теплотрасу до зими 2026-2027, завдяки якій подадуть тепло у 280 навколишніх будинків у масивах Теремки-1 та Теремки-2 Голосіївського району. При цьому пояснюється, що слід "знаходити баланс між екологічними цінностями та безпекою людей", і також обіцяють, що на місці зрубаних дерев висадять нові.

Скандал у Києві — КМДА про Теремки Фото: Скриншот

Скандал у Києві — КМДА про теплотрасу та вирубування дерев на Теремках Фото: Скриншот

Протести на Теремках

До захисту парку на Теремках долучились громадські активісти, правозахисники, військові, депутати: серед них — Олександра Матвійчук, яка отримала Нобелівську премію миру у 2022 році, Антон Сененко, Юрій Богданов, Олег Симороз, Софія Федина та інші. Серед аргументів — інформація, що був проєкт теплотраси за 2023 рік, по якому вона проходила по краю парку та не вимагала вирубування 600 дерев, і також те, що ширина вирубки завелика для прокладання труб і підозрюють будівництво нових парковок. Також говорили про відсутність комунікації між владою та людьми, яким не пояснили підстави для зміни проєкту і натомість викликали поліцію.

Скандал у Києві — Симороз про вирубування дерев на Теремках Фото: Скриншот

Один з активістів звернув увагу на ширинку вирубки дерев, яка, на його думку, більша, ніж потрібна для теплотраси.

"Ширина в понад 10 чи 15 м явно більше за потреби для труби (діаметром 1,2 м) та захисних елементів (4 м)", — написав Влад Самойленко, який також звернув увагу на різницю між планом 2023 року та нинішнім будівництвом.

Скандал у Києві — ширина вирубування дерев на Теремках Фото: Facebook

Водночас у мережі відшукалась реакція нардепа Макса Нефьодова, який у дописі Facebook порівняв Матвійчук з пропалестинською активісткою Ґретою Тунберг та запропонував опитати жителів району, чим справді вони більше зацікавлені в деревах, ніж у теплотрасі.

Скандал у Києві — Нефьодов про теплотрасу та вирубування дерев на Теремках Фото: Скриншот

Зазначимо, у Києві триває акція протесту на підтримку звільненого міністра оборони Михайла Федорова. 6 серпня експосадовець розповів, з яким трудом збирав ракети Patriot у міністрів оборони Європи й про план війни, який передав своєму наступнику Євгену Хмарі.

Нагадуємо, у червні стався ще один скандал у Києві, коли люди посварились через намети у метро. Тим часом президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому говорили про "план стійкості" та підготовку до зими 2026-2027.