Скандал з вирубкою дерев на Теремках: блогерів закликали спростувати заяву про техніку для ЗСУ

Інженерка шляхів сполучення та спеціалістка з транспортної інфраструктури Анна Мінюкова закликала Сергія Стерненка та Ігоря Лаченкова спростувати інформацію про нібито використання для вирубки дерев на Теремках техніки, переданої британськими партнерами для ЗСУ.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

Вона звернула увагу на допис волонтера Сергія Стерненка, у якому він заявив, що на Теремках за допомогою спецтехніки вирубують дерева для будівництва теплотраси, а техніку британські партнери передавали для ЗСУ.

Пост Сергія Стерненка Фото: Скриншот

Ще одну публікацію з аналогічною інформацією зробив блогер і волонтер Ігор Лаченков у своєму Telegram-каналі. Він також поширив повідомлення про ситуацію з технікою та вирубуванням дерев на Теремках.

Пост Ігоря Лаченкова Фото: Скриншот

Водночас КО "Київзеленбуд" заявило, що техніка була придбана у приватної компанії та виготовлена у Великій Британії. У підприємстві наголосили, що вона не є гуманітарною допомогою, а наліпка на машині лише засвідчує громадянську позицію компанії-продавця та її підтримку українського війська.

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Пост на сторінці "Київзеленбуд" Фото: Скриншот

За словами Мінюкової, проблема полягає у поширенні неперевіреної інформації. Вона закликала Стерненка та інших публічних людей спростувати недостовірні повідомлення, якщо вони виявилися помилковими.

"По-хорошому, треба повідомляти, якщо ти помилився. Такий стандарт якісних ЗМІ", — написала Мінюкова.

Окремо вона наголосила, що дискусія щодо будівництва теплотраси та вирубки дерев — це одна тема, а поширення неперевірених тверджень про допомогу ЗСУ — інша.

"А заради цього дискредитувати Збройні сили — трохи інше", — зазначила вона.

Що відбувається на Теремках

У Києві на Теремках тривають протести через вирубування дерев у зеленій зоні для будівництва теплотраси. За даними КМДА, її планують завершити до зими 2026–2027 років, щоб забезпечити теплом 280 будинків у масивах Теремки-1 та Теремки-2.

7 серпня на місці працювала будівельна техніка, а поруч із майбутньою теплотрасою лежали купи спиляних дерев. Протестувальники заявляли, що теплотрасу спочатку планували прокласти вздовж вулиці Теремківської, однак у 2026 році маршрут змінили й повели через парк.

До протестів долучилися громадські активісти, правозахисники, військові та депутати. Серед них — Олександра Матвійчук, Антон Сененко, Юрій Богданов, Олег Симороз і Софія Федина.

Активісти також звернули увагу на масштаб вирубки. За їхніми словами, ширина просіки перевищує 10–15 метрів, хоча труба теплотраси має діаметр 1,2 метра, а захисна зона — 4 метри. Вони стверджують, що у проєкті 2023 року теплотрасу планували прокласти по краю парку, що не передбачало вирубування 600 дерев.

КМДА пояснює необхідність робіт підготовкою теплотраси до опалювального сезону та заявляє про необхідність балансу між збереженням зелених зон і безпекою людей. У міській адміністрації також пообіцяли висадити нові дерева замість зрубаних.

Нагадаємо, у травні 2025 року проєкт Bihus випустив розслідування про Олеся Довгого, Степана Черновецького та Вадима Столара. Зокрема, у розслідуванні згадували будівництво житлових комплексів, забудову паркових зон і земельні рішення часів команди Леоніда Черновецького. Bihus закликав не забувати про минуле фігурантів, попри їхню нинішню благодійну діяльність.

Також 31 березня Bihus опублікував розслідування про можливе розкрадання київської землі, до якого, за даними журналістів, може бути причетний екснардеп Денис Комарницький. За даними НАБУ, його та спільників із київської влади підозрюють у заволодінні земельними ділянками вартістю близько 100 млн грн.