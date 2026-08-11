Після протестів на Теремках призупинили вирубку дерев: активісти кажуть, що їх "не почули"

Після протестів на Теремках у Києві мешканці району та представники місцевої влади домовилися про тимчасовий мораторій на роботи у лісосмузі. Проте активістам так і не показали обіцяну документацію.

11 серпня у Голосіївській районній державній адміністрації відбулася зустріч міської влади з громадськістю, на якій людям продемонстрували проєкт теплотраси на Теремках. Про це пише hromadske.

Як пройшла зустріч із громадськістю

Активістка Наталія Чернишова під час зустрічі закликала до запровадження двотижневого мораторію на проведення робіт на території, доки громада зможе ознайомитися з документацією будівництва. Виконувач обов’язків заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв погодився на пропозицію активістки.

Упродовж цих двох тижнів чиновники мають перевірити, чи можна прокладати тепломережу через інший маршрут, щоб запобігти знищенню дерев.

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На зустрічі з владою активістам не показали дозвільні документи

При цьому, як зазначає медіа, на зустрічі був присутній незалежний інженер, якого запросила громада. Він заявив, що для виконання робіт можна було обійтися обрізанням лише 11 дерев, і звернув увагу на те, що у державному проєкті можливі перевитрати. При цьому державний інженер продовжував захищати проєкт.

Чернишова за підсумками зустрічі сказала журналістам, що залишилася незадоволеною її результатами. Громадськості мали показати дозвільні документи робити, але продемонстрували натомість "три коробки проєктної документації, де є опис, які будуть труби".

"А питання по дозволах… Наприклад, деревний зріз, скільки дерев було, і який маршрут. Ми хотіли отримати технічне рішення, чи дозволяють експерти по Теремківській вести комунікації чи ні. Ми нічого з цього всього не отримали. Знову нас не почули", — зазначила активістка.

"Суспільне" також пише, що місцеві мешканці також залишилися незадоволені підсумками зустрічі з владою. Одна з жительок Теремків розповіла журналістам, що люди підтримують будівництво мережі і вважають її потрібною місту, але не розуміють, чому її раптом вирішили будувати саме посеред зеленої зони.

Пантелеєв також під час зустрічі пояснив, що резервна тепломережа потрібна для підготовки столиці до можливих аварій у системі теплопостачання, і обраний маршрут підійшов через наявні підземні комунікації. Раніше він казав, що прокладення труб вздовж Теремківської вулиці є неможливим з огляду на каналізаційні, водопровідні мережі та електрокабелі.

Що відбувається довкола будівництва теплотраси на Теремках

7 серпня hromadske розповідало, що на Теремках у Києві третій день поспіль тривають мітинги місцевих мешканців, які протестують проти дій будівельників. Люди виступили проти вирубування та спилювання дерев у зеленій зоні і стали на захист теремківського парку, оскільки крізь нього хочуть прокласти теплотрасу, покликану взимку забезпечити тепло для 280 будинків. Натомість влада обіцяла висадити на місці зрубаних дерев нові.

До захисту парку на Теремках долучились також громадські активісти, правозахисники, військові, депутати.

10 серпня інженерка шляхів сполучення та спеціалістка з транспортної інфраструктури Анна Мінюкова закликала блогерів спростувати заяву про техніку для ЗСУ. Перед цим волонтер Сергій Стерненко писав про нібито використання для вирубки дерев на Теремках техніки, переданої британськими партнерами для ЗСУ. КО "Київзеленбуд" при цьому заявило, що техніка була придбана у приватної компанії та виготовлена у Великій Британії.