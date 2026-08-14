Хотят снести гаражи ветеранов, чтобы сохранить деревья на Теремках: что предлагают депутаты

На Теремках в Киеве предложили демонтировать около 60 гаражей, чтобы сохранить деревья во время строительства резервной теплотрассы. При этом выяснилось, что среди владельцев гаражей есть ветераны и люди с инвалидностью, а часть сооружений имеет проблемный правовой статус.

Как написала на своей странице в Facebook депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Виктория Пташник отметила, что демонтаж гаражей может позволить сохранить значительную часть деревьев в парковой зоне. По ее словам, в таком случае для прокладки теплосети пришлось бы вырубить 11 деревьев вместо 662.

Пташник отметила, что во время обсуждения проекта выяснилось: гаражи расположены на пути прокладки теплотрассы. По ее мнению, город должен был рассмотреть возможность их демонтажа, прежде чем соглашаться на вырубку деревьев.

"Деревья можно было сохранить, если бы КГГА просто убрала гаражи", — написала депутат.

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По ее словам, проектировщики и ответственные за строительство теплотрассы не поднимали вопрос сноса гаражей. Пташник также заявила, что представитель проектной организации фактически предложил громаде самостоятельно заниматься этим вопросом.

Депутат обратилась к директору Департамента территориального контроля Киева Михаилу Будилову с просьбой проверить ситуацию и помочь найти решение, которое позволит сохранить зеленую зону.

В то же время Пташник отметила, что возможность прокладки теплотрассы под улицей также продолжают исследовать. По ее словам, в настоящее время нет доказательств того, что реализовать такой вариант невозможно.

В районе Теремки в Киеве предложили демонтировать около 60 гаражей, чтобы сохранить деревья. Фото: Скриншот

Что известно о гаражах на Теремках

По запросу общественности Департамент территориального контроля провел внеочередную проверку гаражного кооператива. Директор департамента Михаил Будилов сообщил, что в свое время на этой территории было установлено более 100 металлических гаражей.

По его словам, владельцами были преимущественно жители соседних домов. Районные власти в свое время выдавали разрешения на установку гаражей, в частности для ветеранов и людей с инвалидностью.

В настоящее время осталось около 60 гаражей. Часть из них, как отметил Будилов, владельцы незаконно перестроили, в частности, достроили бетонные стены. На некоторых гаражах имеются пометки "УБД".

В районе Теремки в Киеве предложили демонтировать около 60 гаражей, чтобы сохранить деревья.

Кроме того, директор департамента рассказал о попытках оформить право собственности на гаражи. Почти 20 владельцев пытались зарегистрировать имущественные права на эти сооружения. В департаменте предполагают, что в отдельных случаях это могло происходить по сомнительным схемам, в частности с привлечением так называемых "черных нотариусов".

По словам Будилова, это затрудняет работу с этой частью гаражей, однако эти вопросы будут проверяться отдельно.

Он также подчеркнул, что проблема незаконных гаражей касается не только этого участка. По его оценкам, в Киеве на придомовых территориях расположено около 20 тысяч незаконных гаражей.

"Этот участок — не исключение", — отметил Будилов.

Он добавил, что Департамент территориального контроля систематически занимается демонтажем незаконно установленных гаражей и способствует наведению порядка в городе.

На данный момент окончательного решения о сносе гаражей или изменении маршрута теплотрассы не принято. Возможность прокладки сети под улицей также продолжают изучать.

Напомним, что несколько недель назад в районе Теремки в Киеве началась вырубка деревьев для строительства резервной теплотрассы, что вызвало протесты местных жителей и активистов. 11 августа работы приостановили на две недели, чтобы дополнительно проверить возможность прокладки сети по другому маршруту.

Также Фокус писал об активистах, которые требовали объяснить, куда вывозят срубленные деревья на Теремках, и сомневались в достоверности данных в актах. На месте в КГГА показали, что все срубленные деревья маркируют и хранят на базе "Укрзеленбуда", а древесину впоследствии используют для дров, щепы, скамеек и парклетов.