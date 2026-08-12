Скандал на Теремках: киевлянам показали, сколько деревьев срубили и куда пойдут стволы (документы)

Активисты, выступающие против вырубки деревьев в районе Теремки в Киеве, требовали объяснений относительно того, куда вывозят срубленные деревья.

Кроме того, активисты были недовольны тем, что, якобы, в актах обследования были указаны неверные данные об обхвате деревьев. "Фокус" выяснял ситуацию на месте.

Так, на место прибыл и.о. первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев. Он приехал, чтобы лично продемонстрировать активистам, как хранится древесина.

Стволы всех срубленных деревьев были размечены и сложены в нескольких местах на производственной базе КП "Укрзеленбуд".

Активисты обвинили КП "Зеленбуд" в том, что те якобы указали неверные данные.

Активисты обхватывают стволы деревьев Фото: Фокус

Однако в комментарии изданию "Фокус" пояснили , что на самом деле комиссия фиксирует не окружность ствола, а диаметр на высоте 1,3 метра. Эта норма четко указана в специальной "Методике определения восстановительной стоимости зеленых насаждений", которая была утверждена профильным министерством в 2009 году.

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Пантелеев также пояснил, что вся древесина, заготовляемая работниками КП, впоследствии учитывается. И в конце каждого месяца специальная комиссия проверяет наличие и использование этой древесины по назначению.

Документы, касающиеся вырубки деревьев Фото: Фокус Документы, касающиеся вырубки деревьев Фото: Фокус Документы, касающиеся вырубки деревьев Фото: Фокус Документы, касающиеся вырубки деревьев Фото: Фокус Документы, касающиеся вырубки деревьев Фото: Фокус

В свою очередь, возраст дерева определяется по количеству колец на срезе, а также по другим факторам.

Как используется вывозимая древесина

Обычно в столице срубленные деревья используются на благо Киева. Так, ветки могут использоваться для производства щепы, а древесина — идет на дрова. В свою очередь, качественная древесина используется для создания парклетов, скамеек и т. п.

Что происходит вокруг строительства теплотрассы на Теремках

7 августа hromadske сообщало, что в Теремках в Киеве третий день подряд проходят митинги местных жителей, протестующих против действий строителей. Люди выступили против вырубки и спиливания деревьев в зеленой зоне и встали на защиту Теремковского парка, поскольку через него хотят проложить теплотрассу, призванную зимой обеспечить теплом 280 домов. В свою очередь власти пообещали высадить на месте срубленных деревьев новые. К защите парка на Теремках присоединились также общественные активисты, правозащитники, военные, депутаты.

10 августа инженер по транспортным путям и специалист по транспортной инфраструктуре Анна Минюкова призвала блогеров опровергнуть заявление о технике для ВСУ. До этого волонтер Сергей Стерненко писал о якобы использовании для вырубки деревьев на Теремках техники, переданной британскими партнерами для ВСУ. КО "Киевзеленбуд" при этом заявило, что техника была приобретена у частной компании и произведена в Великобритании.

"Фокус" собрал всю информацию о том, что известно о скандале, связанном со строительством теплотрассы на Теремках.