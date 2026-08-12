Скандал на Теремках: киянам показали, скільки дерев зрізали і куди підуть стовбури (документи)

Активісти, що виступають проти вирубки дерев у районі Теремки в Києві, вимагали пояснень щодо того, куди відвозять вирубані дерева.

Крім того активісти були незадоволені тим, що нібито в актах обстеження були вказані неправильні дані щодо обхвату дерев. Фокус з'ясовував ситуацію на місці.

Так, на місце прибув в.о. першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв. Він приїхав, аби особисто продемонструвати активістам, як зберігається деревина.

Стовбур кожного дерева, яке було зрізане, розмічений, усі вони складені в кількох місцях на виробничій базі КП "Укрзеленбуд".

Активісти звинуватили КП "Зеленбуд" у тому, що ті нібито вказали неправильні дані.

Активісти обхоплюють стовбури дерев Фото: Фокус

Однак у коментарі Фокусу пояснили, що насправді комісія фіксує не обхват дерева, а діаметр на висоті 1,3 метра. Ця норма чітко вказано в спеціальній Методиці визначення відновної вартості зелених насаджень, яка була затверджена профільним міністерством у 2009 році.

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Пантелеєв також пояснив, що уся деревина, яка зрізається працівниками КП, згодом обліковується. І наприкінці кожного місяця спеціальна комісія перевіряє наявність і використання цієї деревини за призначенням.

Документи щодо вирубки дерев Фото: Фокус Документи щодо вирубки дерев Фото: Фокус Документи щодо вирубки дерев Фото: Фокус Документи щодо вирубки дерев Фото: Фокус Документи щодо вирубки дерев Фото: Фокус

Натомість вік дерева вимірюється кількістю кілець на зрізі, а також іншими чинниками.

Як використовується деревина, яку вивозять

Зазвичай у столиці зрізані дерева використовуються на користь Києва. Так, гілки можуть використовуватися для створення тріски, дерева — йдуть на дрова. Натомість якісна деревина використовується задля створення парклетів, лавочок тощо.

Що відбувається довкола будівництва теплотраси на Теремках

7 серпня hromadske розповідало, що на Теремках у Києві третій день поспіль тривають мітинги місцевих мешканців, які протестують проти дій будівельників. Люди виступили проти вирубування та спилювання дерев у зеленій зоні і стали на захист теремківського парку, оскільки крізь нього хочуть прокласти теплотрасу, покликану взимку забезпечити тепло для 280 будинків. Натомість влада обіцяла висадити на місці зрубаних дерев нові. До захисту парку на Теремках долучились також громадські активісти, правозахисники, військові, депутати.

10 серпня інженерка шляхів сполучення та спеціалістка з транспортної інфраструктури Анна Мінюкова закликала блогерів спростувати заяву про техніку для ЗСУ. Перед цим волонтер Сергій Стерненко писав про нібито використання для вирубки дерев на Теремках техніки, переданої британськими партнерами для ЗСУ. КО "Київзеленбуд" при цьому заявило, що техніка була придбана у приватної компанії та виготовлена у Великій Британії.

Фокус зібрав усю інформацію про те, що відомо про скандал із будівництвом теплотраси на Теремках.