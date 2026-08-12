Скандал из-за вырубки деревьев на Теремках: что говорят в КГГА и есть ли альтернативный маршрут теплотрассы

Несколько недель назад в Киеве, в районе Теремки, началась вырубка деревьев в рамках строительства теплотрассы. Эти работы вызвали дискуссии среди местных жителей и активистов, а 11 августа их приостановили на две недели для дополнительного рассмотрения возможных вариантов прокладки сети.

Фокус собрал всю имеющуюся информацию о ситуации, разобрался в аргументах активистов и выяснил позицию Киевской городской государственной администрации по поводу вырубки деревьев и строительства теплосети.

Скандал из-за вырубки деревьев на Теремках — с чего всё началось

Как сообщало издание hromadske, вырубка деревьев на Теремках началась ещё 24 июля. Сначала местные жители заметили на территории лесополосы строителей и технику, а впоследствии участок огородили и начали расчищать под строительство тепломагистрали. Речь шла о территории между ЖК "Республика" и старой застройкой улицы Теремковской, где, как объясняли в районной администрации и полиции, планировалось реализовать проект по укреплению энергетической устойчивости Киева.

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Впрочем, для жителей района это стало неожиданностью. Еще в 2019 году около двух гектаров этой лесополосы Киевсовет определил как парк отдыха, а саму территорию включили в перечень озелененных зон столицы. К тому же некоторым деревьям, оказавшимся под угрозой вырубки, было около 120 лет.

Поэтому вскоре возле лесополосы начали собираться местные жители. Люди дежурили на территории, устанавливали палатки и пытались не допустить строительную технику к деревьям. Сначала активисты приходили ещё в пять утра и оставались до позднего вечера. С каждым днём к ним присоединялось всё больше людей, а в один из дней протестующие даже перекрыли дорогу к стройплощадке, из-за чего техника не могла ни заехать, ни выехать.

Скандал из-за вырубки деревьев на Теремках Фото: Громадське

Параллельно обострялась ситуация с полицией. По словам представителя общины Андрея, правоохранители начали не пускать людей на территорию, а впоследствии, как утверждал активист, некоторых протестующих силой выводили из парка. В частности, однажды полиция доставила в участок двух несовершеннолетних. Их родителям объяснили, что с детьми хотели провести "воспитательную беседу". О силовом задержании также рассказала режиссер Екатерина Чепура, которая заявила, что после того, как её вывели с территории, у неё остались синяки.

В то же время активисты пытались найти другой способ решить проблему. Они обращались в КГГА и в Офис президента с призывом остановить вырубку и проложить тепломагистраль по другому маршруту. В частности, предлагали проложить её вдоль улицы Теремковской. По словам протестующих, именно такой вариант был указан в тендерной документации при проектировании теплотрассы в 2023 году. В КГГА заявляли, что поручили рассмотреть альтернативные маршруты, однако окончательного решения об изменении проекта на тот момент не было.

Не менее спорным оставался вопрос о количестве деревьев, которые предстояло срубить. Активисты заявляли, что к тому моменту уже было уничтожено около 320 деревьев. В то же время представитель общины пояснял, что в акте обследования было указано более 660 деревьев вдоль всего маршрута, а непосредственно в парке к вырубке было отнесено 207 деревьев. По его словам, некоторым из них было около 120 лет.

Почему на Теремках вырубали деревья для строительства теплосети и есть ли альтернативный проект

В начале строительства в КГГА сообщили, что новую теплосеть на Теремках начали прокладывать в рамках Плана устойчивости столицы. Её планировалось использовать в качестве резервного источника тепла для Теремок-1 и Теремок-2. Таким образом, в случае повреждения ТЭЦ-5 сеть позволила бы переключить на резервное теплоснабжение около 200 тысяч жителей Голосеевского района.

В то же время это строительство требует удаления части зеленых насаждений. По результатам экспертного обследования в зоне работ насчитали 662 дерева и 70 кустов. Из них 56 деревьев и 16 кустов необходимо было пересадить, а остальные насаждения — удалить из-за прокладки теплотрассы.

В городской администрации при этом подчеркивали, что после завершения работ территорию должны были восстановить. Планировалось провести рекультивацию, восстановить благоустройство и высадить новые деревья и кустарники. Также заказчик должен был компенсировать стоимость удаленных насаждений, а эти средства должны были быть направлены на создание и развитие других зеленых зон столицы.

6 августа в КГГА дополнительно пояснили, что считают вырубку вынужденной мерой.

"Город понимает обеспокоенность общественности в связи с вырубкой части деревьев и разделяет мнение о важности сохранения городской окружающей среды. В то же время в условиях войны необходимо находить баланс между экологическими ценностями и безопасностью людей. Тем более что вместо удаленных деревьев на территории, после прокладки теплотрассы, будут высажены новые", — пояснили в ведомстве.

Перед началом строительства специалисты также рассматривали другие варианты прокладки теплотрассы. Однако в КГГА заявляли, что альтернативные решения оказались значительно дороже или требовали больше времени.

Уже на этой неделе в городской администрации уточнили, что был утвержден лишь один проект теплосети, прошедший государственную экспертизу. Исполняющий обязанности заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев пояснил, что другие маршруты, о которых говорили публично, не были отдельными готовыми проектами. Их лишь рассматривали на разных этапах разработки теплотрассы.

На последней встрече с общественностью чиновники КГГА отдельно объяснили, почему не рассматривали прокладку теплосети вдоль улицы Теремковской в качестве окончательного варианта. Эту информацию Фокусу предоставила инженер по дорожному сообщению и специалист по транспортной инфраструктуре Анна Минюкова.

По словам и. о. первого заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в ходе разработки проекта специалисты проанализировали все технически возможные маршруты. Среди них был и вариант вдоль Теремковской, однако от него в итоге отказались из-за плотной застройки инженерными сетями. Там уже проходят два вида электрокабелей, канализация, водопровод, газопровод и ливневая канализация.

Ситуационный план прокладки теплосети по ул. Теремковской Фото: Скриншот Ситуационный план прокладки теплосети по ул. Теремковской Фото: Скриншот Ситуационный план прокладки теплосети по ул. Теремковской Фото: Скриншот

Проблема, как пояснил чиновник, заключалась ещё и в размерах самой теплосети. Речь идёт о двух трубах диаметром около 70 сантиметров каждая. Для их прокладки требуется дополнительное пространство под теплоизоляцию и бетонный желоб, предусмотренный строительными нормами. Из-за этого имеющегося инженерного коридора вдоль Теремковской, по данным КГГА, просто не хватало.

В КГГА также подчеркнули, что в настоящее время строительство ведется в соответствии с единым утвержденным проектом. По словам Пантелеева, отдельных готовых альтернативных проектов не существовало. Вариант с Теремковской рассматривали именно на этапе проектирования, но после соответствующих расчетов его не утвердили.

При этом в ходе презентации чиновники рассказали жителям об преимуществах и недостатках обоих маршрутов. Вариант через зеленую зону, по их расчетам, позволяет:

завершить строительство к концу декабря 2026 года;

сэкономить около 1 млрд грн;

обеспечить Теремки резервным отоплением уже этой зимой.

Кроме того, он не требует перекрытия основной подъездной дороги и позволяет сохранить доступ для экстренных служб. Однако главным минусом этого маршрута в КГГА назвали вырубку 410 деревьев.

В свою очередь, прокладка теплосети вдоль Теремковской позволила бы сохранить зеленые насаждения. Однако этот вариант, по данным городских властей, потребовал бы переноса уже существующих коммуникаций, строительства отдельного коллектора и увеличения срока работ как минимум на год. Кроме того, проект подорожал бы примерно на 1 млрд грн, а единственную подъездную дорогу к микрорайону пришлось бы перекрыть на год или полтора.

В КГГА отметили, что при таком сценарии Теремки не получили бы резервное отопление уже этой зимой, а доступ экстренных служб в район был бы существенно затруднен. Именно поэтому городские власти считают нынешний маршрут наиболее реалистичным с учетом сроков, стоимости и необходимости как можно скорее создать резервный источник тепла.

Более того, в этой презентации также была представлена концепция будущего озеленения участка по адресу: улица Теремковская, 2А–6. По замыслу городских властей, после завершения строительных работ территорию планируется превратить в природное, многоярусное и декоративное пространство, где будут гармонично сочетаться деревья, многолетние цветы и злаковые травы.

КГГА представила концепцию нового озеленения на улице Теремковской, 2А–6 Фото: Скриншот КГГА представила концепцию нового озеленения на улице Теремковской, 2А–6 Фото: Скриншот

Основу нового озеленения должны составить дубы и клёны. Они создадут своеобразный зелёный каркас территории, будут давать тень и одновременно служить естественной защитой от шума и пыли с дороги. Как отмечают в КГГА, сочетание различных пород деревьев позволит сохранить декоративный вид пространства в течение всего года.

В центре обновленного участка планируется обустроить пешеходную дорожку, которую с обеих сторон будут окружать многолетние растения и декоративные травы. При этом озеленение будет подобрано таким образом, чтобы территория оставалась привлекательной в разное время года: весной и летом — за счет зелени и цветения, осенью — благодаря яркой листве и соцветиям, а зимой — благодаря злаковым травам и растениям, сохраняющим декоративный вид.

Вырубку деревьев в Теремках приостановили на две недели — подробности

Хотя альтернативного маршрута для теплосети пока нет, в ходе встречи городских властей с жителями Теремок было решено дать две недели на поиск другого решения. Как сообщает hromadsle, 11 августа работы на территории лесополосы были приостановлены.

Во время встречи в Голосеевской РГА представители городских властей представили проект теплотрассы. Активисты, со своей стороны, попросили временно приостановить работы, чтобы получить все документы и более подробно ознакомиться с проектом.

Исполняющий обязанности заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев согласился на двухнедельный мораторий. За это время он должен предоставить общественности полный доступ к проектной документации и совместно с независимыми инженерами проверить, можно ли проложить теплосеть по другому маршруту.

Что говорят активисты о вырубке деревьев для прокладки теплотрассы — кто "за" и кто "против"

В целом против вырубки деревьев на Теремках выступило немало общественных деятелей, активистов и военных. Как уже отмечал Фокус, среди них — Александра Матвийчук, Олег Симороз, Влад Самойленко, Наталья и другие. Их аргументы несколько различались, однако всех объединял главный вопрос: действительно ли для строительства теплосети необходимо уничтожать зеленую зону.

Так, Наталья, одна из участниц протестов, подчеркивала, что скандал в первую очередь не касается самих теплосетей — проблема заключается именно в выборе маршрута. Активистка утверждала, что ранее теплотрассу планировали проложить вдоль Теремковской, поэтому власти должны были объяснить, почему от этого варианта отказались. Кроме того, Наталья ставила под сомнение документы на вырубку и обращала внимание на возможные неточности в акте обследования деревьев.

Также высказался киевский общественный и политический активист Олег Симороз на своей странице в Facebook. В своем посте он акцентировал внимание прежде всего на действиях городских властей. В частности, он рассказал, что работы в зеленой зоне начались без надлежащих документов, а ссылка на План устойчивости, по его мнению, не может оправдывать нарушение градостроительных норм. Активист также раскритиковал взаимодействие КГГА с жителями: вместо открытого диалога, по его словам, на место привезли полицию. В связи с этим Симороз потребовал остановить работы и вернуться к варианту прокладки теплотрассы вдоль дороги.

Публикация Олега Симороза в Facebook Фото: Скриншот

Кроме того, киевлянин Влад Самойленко, возглавляющий общественную организацию "Урбан Крю", обратил внимание на масштабы самой вырубки. Он отметил, что ширина расчищенного участка местами превышает 10–15 метров и, по его мнению, может быть больше, чем необходимо для прокладки труб и защитных конструкций. Кроме того, активист сравнивал нынешние работы с проектом 2023 года и задавал вопрос, почему маршрут теплотрассы изменился.

Между тем известная украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира 2022 года Александра Матвийчук в своём посте в социальных сетях сосредоточилась на том, почему город вообще пришёл к такому решению. Она спрашивала, почему проект, который существовал еще в 2023 году, не был реализован раньше, почему от него решили отказаться и действительно ли власти рассмотрели все возможные альтернативы. В то же время Матвийчук подчеркивала, что не отрицает необходимости укреплять энергетическую систему Киева, особенно после сложной зимы, но считает, что это не должно быть поводом для уклонения от конкретных ответов.

"Если альтернативы нет и нам приходится жертвовать парком, то какие гарантии, что всё будет сделано и заработает к декабрю? Проблема будет решена? Хватит ли мощности самой котельной? Возможна ли ее модернизация из-за близости к жилым домам?", — спросила правозащитница.

Публикация Влады Самойленко в Facebook Фото: Скриншот

Помимо прочего, Матвийчук подчеркнула ценность самих деревьев. По её словам, некоторые из них могли расти около ста лет, поэтому решение об их уничтожении нельзя рассматривать как обычные строительные работы. По её мнению, сначала город должен был убедиться в отсутствии лучшего решения, ведь если впоследствии выяснится, что альтернативный маршрут был возможен, срубленные деревья уже никто не вернёт.

Впрочем, не все одинаково отнеслись к позиции активистов. Народный депутат Макс Нефедов, напротив, несколько раскритиковал противников вырубки. Он сравнил позицию Александры Матвийчук с подходом Греты Тунберг и предложил посмотреть на ситуацию с практической стороны: что жители Теремок считают важнее — сохранение деревьев или гарантированное тепло зимой. По его мнению, зеленые насаждения после завершения работ можно восстановить, тогда как резервный источник тепла нужен уже этой зимой.

"Конечно, теплотрассу нужно было построить ещё до войны. И, конечно, её можно проложить под Окружной дорогой, если её вскрыть. И вообще зачем её строить, если её можно разрушить ракетой (это реальный аргумент, я не преувеличиваю)", — добавил он.

Пост Макса Нефедова в Facebook Фото: Скриншот

В то же время активисты остались недовольны итогами встречи с КГГА: несмотря на объявленный мораторий, они не получили обещанных разрешительных документов и технических пояснений относительно выбора маршрута. Жители настаивают, что сначала власти должны предоставить все материалы и проверить возможность прокладки теплотрассы по другому маршруту, а уже потом возобновлять работы.

Кроме того, Фокус сообщал, что Анна Минюкова призвала известных украинских блогеров опровергнуть информацию о якобы использовании в Теремках техники, переданной Великобританией для ВСУ. В "Киевзеленстрое" пояснили, что техника была приобретена у частной компании и не являлась гуманитарной помощью для военных.