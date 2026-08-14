Хочуть знести гаражі ветеранів, аби зберегти дерева на Теремках: що пропонують депутати

На Теремках у Києві запропонували демонтувати близько 60 гаражів, щоб зберегти дерева під час будівництва резервної теплотраси. Водночас з’ясувалося, що серед власників гаражів є ветерани та люди з інвалідністю, а частина споруд має проблемний правовий статус.

Як написала на своїй сторінці у Facebook депутатка Київради від "Європейської солідарності" Вікторія Пташник, демонтаж гаражів може дозволити зберегти значну частину дерев у парковій зоні. За її словами, у такому разі для прокладання тепломережі довелося б зрубати 11 дерев замість 662.

Пташник зазначила, що під час обговорення проєкту з’ясувалося: гаражі розташовані на шляху прокладання теплотраси. На її думку, місто мало б розглянути можливість їхнього демонтажу, перш ніж погоджуватися на вирубування дерев.

"Дерева можна було зберегти, якби КМДА просто прибрала гаражі", — написала депутатка.

За її словами, проєктанти та відповідальні за будівництво теплотраси не порушували питання знесення гаражів. Пташник також заявила, що представник проєктної організації фактично запропонував громаді самостійно займатися цим питанням.

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Депутатка звернулася до директора Департаменту територіального контролю Києва Михайла Буділова із проханням перевірити ситуацію та допомогти знайти рішення, яке дозволить зберегти зелену зону.

Водночас Пташник зазначила, що можливість прокладання теплотраси під вулицею також продовжують досліджувати. За її словами, наразі немає доказів того, що реалізувати такий варіант неможливо.

На Теремках у Києві запропонували демонтувати близько 60 гаражів, щоб зберегти дерева. Фото: Скриншот

Що відомо про гаражі на Теремках

На запит громадськості Департамент територіального контролю провів позачергове обстеження гаражного кооперативу. Директор департаменту Михайло Буділов повідомив, що свого часу на цій території було встановлено понад 100 металевих гаражів.

За його словами, власниками були переважно мешканці сусідніх будинків. Районна влада свого часу видавала дозволи на встановлення гаражів, зокрема для ветеранів та людей з інвалідністю.

Нині залишилося близько 60 гаражів. Частину з них, як зазначив Буділов, власники незаконно перебудували, зокрема добудували бетонні стіни. На деяких гаражах є позначки "УБД".

На Теремках у Києві запропонували демонтувати близько 60 гаражів, щоб зберегти дерева.

Окремо директор департаменту розповів про спроби оформити право власності на гаражі. Майже 20 власників намагалися зареєструвати майнові права на ці споруди. У департаменті припускають, що в окремих випадках це могло відбуватися за сумнівними схемами, зокрема із залученням так званих "чорних нотаріусів".

За словами Буділова, це ускладнює роботу з цією частиною гаражів, однак питання перевірятимуть окремо.

Він також наголосив, що проблема незаконних гаражів стосується не лише цієї ділянки. За його оцінкою, у Києві на прибудинкових територіях розташовано близько 20 тисяч незаконних гаражів.

"Ця ділянка — не виняток", — зазначив Буділов.

Він додав, що Департамент територіального контролю системно працює над демонтажем незаконно встановлених гаражів та підтримує наведення порядку в місті.

Наразі остаточного рішення щодо знесення гаражів або зміни маршруту теплотраси немає. Можливість прокладання мережі під вулицею також продовжують вивчати.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому на Теремках у Києві розпочали вирубку дерев для будівництва резервної теплотраси, і це викликало протести місцевих жителів та активістів. 11 серпня роботи призупинили на два тижні, щоб додатково перевірити можливість прокладання мережі іншим маршрутом.

Також Фокус писав про активістів, які вимагали пояснити, куди вивозять зрізані дерева на Теремках, і сумнівалися у правильності даних в актах. На місці в КМДА показали, що всі зрізані дерева маркують і зберігають на базі "Укрзеленбуду", а деревину згодом використовують для дров, тріски, лавок та парклетів.