Подводный туннель под Днепром в Киеве: почему его не будет как минимум 10 лет, а скорее всего — никогда

Принимая решение о строительстве "комбинированных водных переправ" или подводных туннелей, важно анализировать целесообразность такого строительства, технико-экономическую составляющую и привлекать к работе беспристрастных специалистов — инженеров и ученых.

Вероятность того, что все мосты в Киеве будут одновременно разрушены или выведены из строя, крайне мала. А строительство новых мостов, которое сейчас рассматривается, обойдется украинцам в 2 млрд грн.

И если установка условного понтона, дамбы или чего-то еще, что только что придумали, вполне реальна, то заявление о планах строительства подземного туннеля через Днепр столь же фантастично, как и предложение президента Зеленского аграриям экспортировать зерно с помощью дронов.

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Идея строительства туннеля под Днепром не нова — этот проект активно рассматривался в 2022 году. Учитывая, что большая часть информации о мостах относится к категории документов для служебного пользования (ДСК) и государственной тайне, для общественности эта идея прозвучала только сейчас, после ударов РФ по мостам. Полагаю, что основной посыл этого заявления — успокоить людей и показать, что даже при самом худшем сценарии у власти есть план "Б".

То, что это чрезвычайно дорогостоящее строительство для страны, которая не имеет финансовой возможности повысить зарплаты военным, не требует дополнительных объяснений. Международный опыт показывает, что даже относительно короткий автомобильный туннель под водным препятствием — это проект стоимостью в сотни миллионов или более миллиарда евро в зависимости от условий строительства и объема работ. Плюс 2% от стоимости проекта на авторский надзор, столько же на технический надзор и инженера-консультанта.

Реализация такого строительства невозможна без проектной документации, так, как в настоящее время принято строить по принципу Design&Build ("Проектируй и строй"), чтобы значительно сократить сроки строительства. То есть необходимо полноценно выполнить Feasibility Study (технико-экономическое обоснование), разработать проектную документацию этапов П (проект) и Р (рабочая документация), пройти необходимые экспертизы и согласования, в частности касающиеся воздействия на окружающую среду.

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Ведь одно дело — в рамках экспериментального постановления упростить процедуры строительства объектов энергетики и реализации планов устойчивого развития, в частности разрешить вырубку деревьев без получения специальных разрешений. А совсем другое дело — вмешиваться в русло Днепра, изменять природные условия и наносить ущерб водной экосистеме, последствия чего невозможно компенсировать простым высаживанием новых деревьев.

В целом, на подготовку к началу полномасштабного строительства автомобильного туннеля под Днепром уйдет примерно 2–4 года. А само строительство такого туннеля может занять еще примерно 3–5 лет или дольше — в зависимости от метода строительства, геологических условий и финансирования.

Также необходимо учитывать, что у украинских компаний отсутствует опыт подобного строительства и необходимая техника. Поэтому реалистичным вариантом может стать привлечение иностранных подрядчиков. Но, учитывая ситуацию с безопасностью в стране и Киеве, международные компании пока не готовы выходить на украинский рынок — ввозить собственную технику и специалистов.

Кроме того, автомобильный туннель — это не просто подземная труба, по которой могут двигаться автомобили. Необходимо постоянно обеспечивать его электроэнергией, вентиляцией, системами пожарной безопасности, водоотводом и аварийным обслуживанием. Международная ассоциация дорожных конгрессов также отмечает, что туннели относятся к наиболее затратным элементам дорожной инфраструктуры с точки зрения эксплуатационного обслуживания.

Сама по себе идея хорошая, но в наших условиях неосуществима: ни в качестве быстрой альтернативы стационарным мостам на случай их разрушения врагом, ни в качестве долгосрочной перспективы.

Лучшим вариантом по-прежнему является укрепление противовоздушной обороны и заблаговременная подготовка к оперативному восстановлению поврежденных мостов. Для этого необходимо иметь подготовленных специалистов, необходимые материалы и оборудование, а также отработанные алгоритмы обследования, оценки повреждений и проведения ремонтных работ. Такой порядок действий будет гораздо рациональнее, чем в спешке, без всех необходимых исходных данных и проекта, строить что-то за баснословные средства.

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