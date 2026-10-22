Альтернатива мостам через Днепр: помогут ли решить проблему новые переправы

Война и вызовы, связанные с российскими обстрелами, побуждают к поиску нестандартных решений. Одно из таких — реализация экспериментального проекта строительства новых комбинированных водных переправ и подъездных путей к ним. Я ни в коем случае не ставлю целью критиковать решения коллег, но как инженер-практик просто хочу отметить, что необходимо учитывать все возможные риски.

В первую очередь необходимо получить ответы на вопросы: целесообразно ли новое строительство? Действительно ли строительство новых сооружений является более приоритетной задачей, чем обеспечение оперативного восстановления существующих мостов в случае их повреждения, в частности с учетом необходимых для этого затрат? Какова пропускная способность и основная цель строительства альтернативных переправ? И важно, чтобы эти вопросы не были риторическими. К оценке целесообразности такого решения необходимо привлекать независимых специалистов-инженеров, не участвующих в процессе, ученых и экологов. Они должны дать профессиональную оценку технической осуществимости строительства, его экологическим последствиям и практической целесообразности.

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Реализовывать такой проект без полноценной проектной документации и надлежащей оценки воздействия на окружающую среду опасно, ведь вмешательство в русло Днепра может иметь необратимые последствия для его экосистемы.

Даже с учетом срочности строительства в стране по-прежнему остаются проблемы с финансированием. До сих пор заблокирован ряд казначейских платежей, а во Львове коммунальные предприятия вынуждены привлекать кредиты для выплаты зарплат работникам.

Начало строительства новых переправ без надлежащего финансирования может представлять риск для подрядных организаций, перед которыми уже имеются многомиллиардные задолженности. Крупные строительные компании, привлеченные к этим работам, являются основными игроками в Украине и обеспечивают около 50% рынка, а работы по зимнему содержанию дорог государственного значения они выполняют в долг. Поэтому в случае проблем с финансированием это может привести к транспортному коллапсу перед зимой. Каждый потраченный миллион, а тем более миллиард, имеет значение.

Отдельный вопрос — эксплуатация этих комбинированных водных переправ зимой. Когда начнется ледоход.

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А если строительство затянется на полгода, то останется ли оно актуальным?

А что, если по новым мостам будут наноситься удары? Когда подобные сооружения возводятся в прифронтовых регионах, их цель в первую очередь — передвижение военных, которым не нужны какие-либо дополнительные разрешения. Другое дело — гражданские лица. Если произойдут попадания, то эти мосты будут парализованы так же, как и другие, потому что без обследования и разрешения никто не разрешит движение транспорта для гражданского населения.

Возможно, вместо строительства новых переправ в первую очередь следует рассмотреть возможности укрепления существующих мостов. Тем более что у Киева уже есть подобный опыт — так, под мостом Метро недавно установили металлические подпорные конструкции, которые не только изменили схему работы моста, но и существенно укрепили сооружение.

Даже теоретический выход из строя одного или нескольких мостов не окажет критического влияния на транспортную систему — основные функции, такие как обеспечение логистики, работа экстренных служб и сообщение между берегами, будут обеспечиваться другими мостами. Транспортная модель перестроится, дискомфорта станет больше. Впрочем, жаловаться на неудобства в стране, где пятый год продолжается полномасштабная война, а в целом война длится с 2014 года, мне кажется несколько странным. Быть к этому готовыми и думать об этом, безусловно, нужно.

Однако, если противник поставит перед собой цель полностью разрушить транспортное сообщение через Днепр и направит на это достаточное количество ракет и других ресурсов, будет ли иметь решающее значение количество дополнительно построенных мостов? Без надлежащей защиты от воздушных атак новые переправы по-прежнему будут уязвимы.

Необходимость обеспечения резервного транспортного сообщения в случае повреждения мостов не вызывает сомнений. Вопрос заключается в том, какие именно решения смогут обеспечить необходимую пропускную способность, безопасность и устойчивость транспортной системы в реальных условиях.

Альтернативные переправы могут стать одним из инструментов реагирования, однако их следует рассматривать комплексно — вместе с подготовкой к оперативному восстановлению поврежденных мостов (для чего необходимо иметь достаточное количество специалистов, что при условии 50% резервирования — задача со звездочкой) и заблаговременным планированием перенаправления транспортных потоков.

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