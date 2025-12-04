В Карпатах построят дорогу к "Буковелю" за 6,6 млрд грн

В Ивано-Франковской области планируют построить новую дорогу, длиной 28,6 км, которая позволит сократить путь в Буковель из Ивано-Франковска.

Соответствующий тендер уже объявила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области 3 декабря. Сейчас в тендере речь идет о разработке проектной документации для строительства автомобильной дороги на участке от села Быстрица до села Яблуница через село Поляница. Именно в этом селе расположен курорт "Буковель". Об этом говорится на сайте системы тендеров Prozorro.

Тендер на разработку проектной документации оценивается в 33,7 млн грн. Зато строительство дороги от села Быстрица до села Яблуница будет стоить 6,57 млрд грн, согласно условиям, указанным в тендере. Длина дороги должна составлять около 28,6 км. В то же время точные параметры и стоимость должен определить будущий проектант.

Благодаря новой дороге должен быть сокращен путь из Ивано-Франковска до курорта в Буковеле.

При этом liga.net отмечает, что подготовка к строительству новой дороги уже продолжается. Так 26 ноября Служба восстановления заключила контракт с ООО "ПБС" стоимостью 2,1 млрд грн на капитальный ремонт существующей дороги государственного значения Ивано-Франковск — Надворная на 23-километровом участке до Быстрицы.

Напомним, ранее в Кабмине рассказали, что первая платная дорога в Украине может быть построена до границы с Польшей, поскольку это направление достаточно загружено транспортом. Она будет проходить от Ковеля до пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе, а по другую сторону границы, в Польше, проходит автобан, который в Мининфраструктуры хотели бы продолжить.

Ранее сообщалось, что киевские власти потратят 1,5 миллиарда, чтобы построить дорогу к аэропорту "Киев", который сейчас не работает из-за войны с Россией.