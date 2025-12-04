У Карпатах збудують дорогу до "Буковеля" за 6,6 млрд грн

В Івано-Франківській області планують збудувати нову дорогу, довжиною 28,6 км, яка дозволить скоротити шлях в Буковель з Івано-Франківська.

Відповідний тендер вже оголосила Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області 3 грудня. Наразі в тендері йдеться про розробку проєктної документації для будівництва автомобільної дороги на ділянці від села Бистриця до села Яблуниця через село Поляниця. Саме в цьому селі розташований курорт "Буковель". Про це йдеться на сайті системи тендерів Prozorro.

Тендер на розробку проєктної документації оцінюється в 33,7 млн грн. Натомість будівництво дороги від села Бистриця до села Яблуниця вартуватиме 6,57 млрд грн, відповідно до умов, вказаних в тендері. Довжина дороги має складати близько 28,6 км. У той же час точні параметри та вартість має визначити майбутній проєктант.

Завдяки новій дорозі має бути скорочений шлях з Івано-Франківська до курорту в Буковелі.

При цьому liga.net зазначає, що підготовка до будівництва нової дороги вже триває. Так 26 листопада Служба відновлення уклала контракт з ТОВ "ПБС" вартістю 2,1 млрд грн на капітальний ремонт наявної дороги державного значення Івано-Франківськ – Надвірна на 23-кілометровій ділянці до Бистриці.

Нагадаємо, раніше в Кабміні розповіли, що перша платна дорога в Україні може бути збудована до кордону з Польщею, оскільки цей напрям достатньо завантажений транспортом. Вона проходитиме від Ковеля до пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні, а по інший бік кордону, в Польщі, проходить автобан, який у Мінінфраструктури хотіли б продовжити.

Раніше повідомлялося, що київська влада витратить 1,5 мільярда, щоб побудувати дорогу до аеропорту "Київ", який нині не працює через війну із Росією.