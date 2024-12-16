Власти Киева потратят 1,5 миллиарда на дорогу к неработающему аэропорту "Киев"

Дорога длиной 2,8 км соединит проспект Валерия Лобановского с аэропортом в Соломенском районе.

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Киевская власть потратит 1,5 миллиарда, чтобы построить дорогу к аэропорту "Киев", который сейчас не работает из-за войны с Россией. Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" КГГА 10 декабря по результатам тендера заказало Консорциуму "Мостадор Групп" строительство первой очереди дороги к аэропорту "Киев" за 1,47 миллиарда гривен. Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на данные в системе Prozorro.

Дорога длиной 2,8 км должна соединить проспект Валерия Лобановского с аэропортом "Киев" в Соломенском районе столицы.

Проект предусматривает строительство двухполосной дороги, велосипедной полосы, тротуаров, полос безопасности, надземного пешеходного перехода, а также обустройство светофоров, очистных сооружений и подпорных стенок.

Строительство запланировано завершить до июля 2026 года. В 2024 году финансирование будет ограниченным, на 2025 год предусмотрено 1,16 миллиарда гривен, а остальное — в 2026 году.

ЧАО "Укратомэнергострой" — 1,36 млрд грн;

Консорциум "Мостадор Групп" — 1,47 млрд грн;

ООО "Автомагистраль-Юг" — 1,48 млрд грн;

ООО "Ростдорстрой" — 1,55 млрд грн.

Известно, что предложение "Укратомэнергостроя" отклонили из-за проблем с документацией. В результате победителем стал консорциум "Мостадор Групп" с предложением 1,47 млрд грн.

В консорциум входят шесть компаний, в частности Мостостроительный отряд №112 и КП "Шляхбуд Инвест", которые обеспечат основные ресурсы для строительства. Общий доход участников консорциума в 2023 году составил 2,09 млрд грн.

Асфальтобетон будет поставлять ООО БК Заря, а основные работы будут выполнять "Шляхбуд Инвест" и Мостостроительный отряд №112.

Как выяснили журналисты, в ведомости ресурсов наибольшая сумма — 92,26 млн грн — предусмотрена на мелкозернистый асфальтобетон с полимерной добавкой PR Flex-20, по 7 062 грн/т. Его цена ниже аналогичных материалов, модифицированных полимерами, которые стоят 7 211-7 425 грн/т по данным ГП "НИРИ".

Бутовый камень М100-300 обойдется в 73,47 млн грн по цене 640 грн/т, хотя на рынке его предлагают дешевле — от 350 до 450 грн/т.

Песчано-щебеночную смесь С5 заложили по 825 грн/куб. м, тогда как средняя цена в Украине — 1 030 грн/куб. м, а на других тендерах она стоила от 598 до 881 грн/куб. м.

Щебень фракций 40-70 мм и 20-40 мм заложили по 824 грн/куб. м, что превышает среднюю рыночную цену (712 грн/куб. м) и цены на других тендерах (526-743 грн/куб. м).

Бортовые камни учли по 1 650 грн/м, хотя на рынке они стоят от 380 до 1 500 грн/м.

Цены на песок, арматуру и бетонные смеси соответствуют рыночным.

Ожидаемая сумма проекта составляла 1,57 млрд грн.

Строительство дороги к аэропорту, который сейчас не функционирует из-за войны, началось еще в 2010 году, но несколько раз переносилось из-за нехватки финансирования.

Напомним, Фокус писал о том, какие жилые комплексы сейчас возводят возле Киева. Интересно, что в них сейчас предусмотрена и инфраструктура, и энергонезависимость.