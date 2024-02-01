Признаны недееспособными: мосты Метро и Патона в Киеве нельзя использовать, — эксперт

Инженер Дмитрий Беспалов заявил, что есть пять состояний для критически важных транспортных сооружений: от первого нового состояния до пятого недееспособного. Мосты Патона и Метро находятся в пятом состоянии.

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Мосты Метро и Патона в Киеве официально находятся в недееспособном состоянии уже не первый год. Власти не спешат начинать ремонтные работы, несмотря на аварийность сооружений. Об этом в интервью Liga.net рассказал инженер и транспортный эксперт Дмитрий Беспалов

По его словам, есть пять состояний для критически важных транспортных сооружений: от первого нового состояния до пятого недееспособного. Мосты Патона и Метро находятся в пятом состоянии.

В материале говорится, что еще летом 2023 года Государственная комиссия по проверке мостовых сооружений признала аварийными мосты Патона и Метро и каждый десятый мост в Украине. Более того, в 2017 году в Киевской горгосадминистрации заявляли, что по заключению комплексного специального обследования общее эксплуатационное состояние моста Метро было определено как "недееспособное".

"Я инженер и не понимаю, как можно эксплуатировать сооружение, которое мы признаем официально по нашим нормам и стандартам недееспособным. Это полная деградация всего инженерного. И если мы будем продолжать так и дальше, я боюсь, что мы просто потеряем всю свою инфраструктуру", – заявил Беспалов.

По его словам, мост Патона является архитектурным памятником, а потому, согласно действующему законодательству, его можно только отреставрировать или отремонтировать. Капитальный ремонт или реконструкцию проводить нельзя. С мостом Метро другая ситуация – его можно капитально ремонтировать.

Однако, как отметил эксперт, в случае аварийной ситуации придется говорить о строительстве нового моста или восстановлении.

Когда начнутся ремонтные работы

Неназванный источник в Кабмине заявил, что ремонтные работы могут начаться сразу после того, как будет запущено движение на Подольском мосту.

"Киев, то, что мы сейчас видим, активно достраивает Подольско-Воскресенский мост. Я думаю, как только они запустят по нему нормальное движение, то начнут закрывать мосты на капитальный ремонт", – заявил источник.

Беспалый, в свою очередь заявил, что открытие движения по Подольскому мосту может действительно улучшить ситуацию. Однако на это нужно время. В мировой практике принято ремонтировать одну часть, тогда как другая будет функционировать. Но из-за конструктивных особенностей сделать это с мостами Патона и Метро будет проблематично.

Издание пишет, что хаоса на дорогах можно избежать. В этому уверены как источник в Кабмине, так и Беспалый. Так, можно закрыть мосты для частного транспорта, но позволить пользоваться ими общественному и экстренному видам транспорта.

Ранее Глава Офиса трансформации Максим Бахматов заявил, что ремонт проблемных станций киевского метрополитена обойдется в миллиард гривен. По его словам, в столице не занимались текущим ремонтом станций метро в течение 13 лет. Подтекания наблюдаются также на станциях "Почайна", "Святошино", "Тараса Шевченко".