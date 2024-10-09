Конец моста Патона, конец моста Метро: как Украина стала неремонтопригодной страной

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Неремонтопригодная страна

ТСН сообщает: 95% мостов и мостовых переходов в Киеве требуют ремонта, многие находятся в аварийном состоянии. Мост Патона полностью исчерпал эксплуатационный ресурс и, невзирая на сокращение числа полос для движения, попросту опасен для автомобилистов. Мост теряет части конструкции, разваливается на глазах. Ведется перманентный контроль его состояния — чтобы вовремя перекрыть движение, дабы мост не рухнул в Днепр вместе с оказавшимися на нем киевлянами. С мостом Метро ситуация не лучше. Собираются проводить срочные противоаварийные работы, обещают движение метро не перекрывать, но кто знает… От моста буквально отваливаются бетонные элементы конструкции, арматура обнажена и активно ржавеет… Решено сберечь мост путем установки "костылей" по аналогии с нерачительным селянином, который подпирает бревном собравшуюся завалиться стену дома. Костыли будут ставить два года и это обойдется в два миллиарда гривен. Что потом? Да черт его знает!

Южный и Северный мосты тоже на ладан дышат — перманентные дорогостоящие ремонты не исправляют ситуации. Столица явно нуждается в новых мостах через Днепр. Но об этом и речи быть не может. Дело даже не в войне, пожирающей скромные доходы страны. Вероятно, Украина уже не в состоянии возвести такую сложную инженерную конструкцию. А если вдруг деньги найдутся и строительство начнется, оно затянется на доооолгие годы с непредсказуемым результатом.

Положа руку на сердце, следует признать: многие мосты, не только в Киеве, неремонтопригодны, а их вывод из эксплуатации, который давно назрел, приведет к транспортному коллапсу. И это — ближайшее будущее страны.

Та же история с метрополитеном. Последнюю станцию в Киеве открыли 11 лет назад. Под обещания строительства двух станций в моноглюдных "спальниках" "Троещина" и "Виноградарь" успело вырасти новое поколение киевлян. Строительство спорадически возобновляют, успевают украсть пару-тройку миллиардов и продолжают отодвигать сроки дальше. Вероятно, эти станции не появятся никогда — утрачена технологическая культура и навыки организации подобных проектов, кадры с опытом ушли торговать на Троещинский рынок…

Как вообще такое возможно, чтобы в столице вдруг дружно "устали" мосты, приближая транспортный коллапс, а компанию им составил метрополитен, движение по которому приходится перекрывать? Почему коммунальные службы занимаются единственно латанием прогнивших в хлам коммуникаций? Почему Бортническая очистная станция десятилетиями отравляет воздух одного из самых крупных районов города и … будет отравлять дальше?

Ветшающий на глазах мост Метро Фото: obozrevatel

Нет, виновен не Кличко и не его предшественники. Президенты тоже не виновны. Система не работает. Совсем. Мы с воодушевлением боремся с наследием Совка, все отменяем и переименовываем. Но создать что-то свое не можем. Нормы отчислений на восстановление основных средств, плановые ремонты, контроль качества отменили вместе с руководящей ролью КПСС. Еще десять лет назад мост Патона находился в аварийном состоянии. Об этом знали все профильные специалисты и чиновники, но никто из них палец о палец не ударил и не понес за это наказания. Мы отказались от "пережитка совка" — общего надзора прокуратуры, но не создали новой системы — никто ни за что не отвечает. Почему за десять лет ни один из премьеров не поставил ребром вопрос ремонта десятков и сотен мостов в стране, почему Кабмин не принял соответствующую программу, почему ни один бюджетный комитет парламента ее не рассмотрел, за десять лет ни в одном бюджете страны не выделены на это средства?.. А ведь плановые ремонты обходятся дешевле, чем аварийные. Так почему же в стране регулярно случаются авралы?

Нет, проблема не только в мостах, в метрострое или в коммунальных сетях. Все в стране происходит вопреки закону или при его отсутствии. Сегодня объявлен тендер на спасение моста Метро. Но внесение изменений в конструкцию, которые запланированы, запрещены законом: мост Метро — архитектурный памятник — изменения вносить нельзя. То же касается моста Патона. Так гласит закон. Его давно следовало изменять. Но законодательная ветвь власти занята переименованиями улиц. Поэтому их "латание", если оно все же случится, будет чистой самодеятельностью, уголовно наказуемой к тому же.

В парламенте пылятся тысячи законопроектов, без которых нормальное функционирование государственного организма невозможно. Поэтому живем по принципу "если нельзя, но очень хочется — то можно". Но так долго жить нельзя. 33 года мы проедали советское приданое, которое успело сгнить, а оставшееся добьет война. В подобном состоянии не выживет ни одно государство, особенно имея такого агрессивного соседа. Уверен, что за поребриком внимательно наблюдали за происходящим в Украине и просто решили добить коллапсирующую страну. Думаю, Россия не рискнула бы напасть на столь крупное государство, как наше, будь мы успешными, богатыми, с мощной армией и ВПК. Сегодня они добивают нашу энергетику и промышленность. Мы снова латаем жизненно важные объекты, разрушенные войной. Но мосты, инфраструктуру, промышленность мы разрушили сами. И на их аварийное восстановление примитивно нет денег. Слишком многое упущено, слишком много сил отдано пустой болтовне и воровству. Все что нам остается — возмущаться оборзевшими бесконтрольными чиновниками, делающими деньги на всем: на войне, на непомерных тратах МВД, на разваливающейся медицинской отрасли и фиктивном образовании. А тем временем целые семейно-клановые группировки выдаивают последнее: в МСЭК, тендерных комитетах — на всех уровнях якобы государственной власти.

Украина, как государственное образование, агонизирует.

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