Зубастые любители погонять: ученые научили крыс водить и развили у них страсть к скорости (видео)

Крысы уже давно заняли важное место в науке из-за своих умственных способностей и сложной социальной структуры. Однако недавно ученые решили разбавить монотонные исследования и научили своих подопытных на всей скорости мчаться к лакомствам.

Исследовательская группа ученых обратилась к своему уникальному эксперименту по обучению крыс вождению миниатюрных автомобилей. Их работа, которая изначально привлекала внимание своим очарованием и необычным подходом, позволила глубже изучить связь между поведением, окружающей средой и когнитивным развитием животных. Во время своей работы они обнаружили необычное пристрастие к увеличению оборотов двигателя и долгим поездкам у маленьких гонщиков, пишет The Conversation.

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Результаты, полученные Келли Ламберт, нейробиологиней из Университета Ричмонда, и ее командой, выходят за рамки приобретения животными различных навыков и позволили им понять, как предвкушение и удовольствие проявляются у лабораторных крыс. Эксперименты начались с изучения того, как увлекательная обстановка и задачи могут повлиять на уровень стресса и когнитивный рост грызунов. Команда обучала крыс управлять небольшими транспортными средствами, нажимая на рычаги, а в качестве вознаграждения давали лакомство из хлопьев.

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Еще во время карантина COVID-19 в 2020 году Ламберт заметила у них поведение, которое намекало на более глубокую привязанность между животными и заданиями по вождению. В одном случае она заметила, как крысы с нетерпением приближались к своим клеткам, демонстрируя волнение, подобное тому, которое испытывает домашняя собака в ожидании прогулки. Энтузиазм крыс по отношению к "урокам вождения" заставил Ламберт предположить, что предвкушение приятной задачи может быть таким же стимулом, как и награда. Последующие эксперименты подтвердили эту идею.

Когда крысам предложили выбрать между более коротким путем к лакомству и более длинным, связанным с вождением автомобиля, две трети крыс предпочли более длинный вариант с использованием транспортного средства. Это говорит о том, что путешествие доставляет такое же удовольствие, как и место назначения, что позволяет провести параллели с человеческим опытом работы над достижением целей.

Видео, демонстрирующее привитую грызунам любовь к вождению транспорта

Нейробиолог отметила, что "планирование, предвидение и наслаждение поездкой" могут быть неотъемлемой частью поддержания психического благополучия, что отражает человеческую склонность к отсроченному удовлетворению и постановке определенных целей. Это наблюдение согласуется с более широкими исследованиями в области психологии, где предвкушение связано с усилением мозговой активности и борьбой со стрессом.

Другие исследования познания удовольствия животными показали, что они, включая грызунов, обладают более высокими когнитивными и эмоциональными способностями, чем традиционно признается. Например, исследования в области поведенческой нейронауки показали, что крысы могут проявлять эмпатию, принимать решения и даже иметь элементарное представление о справедливости. Водящие крысы Ламберт укрепляют эти утверждения, представляя собой яркий пример того, как обогащенная среда способствует развитию сложных форм поведения у простых, на первый взгляд, созданий.

Ранее Фокус писал о том, что крысы готовы жертвовать немедленным вознаграждением ради обучения чему-то новому. Исследователи считают, что крысы способны отказываться от сиюминутного лакомства, чтобы освоить игру и увеличить прибыль в дальнейшем.

Также Фокус писал о том, что омолаживающее средство позволило крысе стать самым долгоживущим грызуном в мире. Результаты исследования свидетельствуют о том, что "омоложение тела" в дальнейшем может стать обычным явлением в нашей жизни.