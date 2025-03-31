Птенцы колибри с рождения маскируются под жуткую гусеницу: зачем они это делают (видео)

Исследователи впервые смогли наблюдать за гнездом колибри и обнаружили нечто любопытное. Похоже, новорожденные птенцы могут быть редким примером мимикрии Бейтса — такое поведение не наблюдается у любого другого вида птиц.

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Об этом пишет IFLScience.

Животный мир полон сюрпризов: от акул, которые вовсе не так молчаливы, как считалось ранее, до невероятных иллюзий каракатиц — ученые то и дело обнаруживают что-то новое. Теперь исследователи полагают, что наткнулись на редкий случай мимикрии внутри крошечного гнезда колибри.

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Белошейные якобины (Florisuga mellivora) — тропический вид колибри, обитающий в Панаме. По словам доктора Джея Фалька из Университета Колорадо и Смитсоновского института тропических исследований, он более 10 лет изучает взрослых особей этого вида, но у него никогда ранее не было возможности наблюдать за гнездом вблизи.

Отметим, что колибри — небольшой вид с гнездами, чрезвычайно уязвимыми для хищников, а потому ученые наблюдают низкие показатели успешности вида. По мнению Фалька, птенцы настолько малы и беспомощны, что большинство хищников легко могут съесть их. Это касается насекомых, таких как муравьи и осы, а также мелких и средних птиц и змей.

К счастью для науки, в прошлом году ученым удалось обнаружить гнездо, за которым команда смогла наблюдать. Ученые обнаружили, что самка присматривает за одним яйцом в гнезде, а через 18-20 дней наблюдения из него вылупился птенец. Не менее любопытным оказался и внешний вид птенца: крохотный колибри был покрыт длинными белыми пуховыми перьями, невероятно похожими на длинные волоски гусениц, обитающих в этой местности.

Эти гусеницы, по словам ученых, особенно принадлежащие к семействам Megalopygidae и Saturniidae, имеют длинные волоски и могут наносить чрезвычайно болезненные укусы. В то же время другие семейства с помощью волосков способны вызывать повреждения тканей, а в некоторых случаях взаимодействие с ними могут быть смертельным.

У гусеницы семейства Megalopygidae есть защитные волоски, которые могут вызывать болезненные реакции при прикосновении Фото: iNaturalist

По словам Фалька, эта форма мимикрии известна как бейтсовская мимикрия и направлена на то, чтобы обмануть хищника, заставив его думать, что птенец — на самом деле одна из этих гусениц и может нанести ответный удар. Теперь ученые полагают, что мимикрия Бейтса на самом деле позволяет птенцам колибри защититься от нападения хищников.

Желая подтвердить свои подозрения, команда искала в Интернете похожие случаи у видов колибри и других птиц. Однако они обнаружили, что у большинства исследованных ими видов не было этих длинных перьев, что говорит о том, что это было уникально для этого вида колибри.

Команда также наблюдала, как плотоядная бумажная оса Эпониме приближается к гнезду. Когда это произошло, птенец двигался подобно гусенице, тряся головой, что еще раз подтверждает наличие мимикрии.

Любопытно, что само гнездо также покрыто семенами дерева бальса, которые также выглядят довольно волосатыми — это позволяет замаскировать птенца. Ранее ученые также заметили, что самки колибри подражают самцам, пытаясь получить доступ к большему количеству пищи.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели редкую саблекрылую птицу.