Воскресла из мертвых. Ученые запечатлели редкую саблекрылую птицу (видео)

Исследователи засняли чрезвычайно редкую колибри, которая ранее считалась вымершей.

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На Земле обитают миллионы различных видов, которые все еще неизвестны науке. Однако есть несколько вещей, радующих ученых больше, чем открытие новых видов, а именно — обнаружение представителя вида, который ранее считался вымершим на планете, пишет IFLScience.

Так произошло и в этот раз: в 2022 году в горах Сьерра-Невада-де-Санта-Марта на севере Колумбии ученым удалось повторно открыть редкую птицу — саблекрылого Санта-Марта — невероятно красивую сине-зеленую колибри, которая считалась вымершим видом последние 64 года.

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По словам соавтора исследования Юргена Вега, теперь они с командой изучают ту чрезвычайно редкую птицы, чтобы узнать больше о ее ареале, среде обитания и поведении. Ученые считают, что эти данные в дальнейшем могут помочь защитить вид от вымирания.

После повторного открытия вида в горах Колумбии в 2022 году ученые вернулись в этот регион и обнаружили больше особей в разных местах на той же обширной территории. После этого птиц внесли в список "Поиск пропавших птиц", а международная группа исследователей наблюдала за представителями этого вида последние пару лет.

Результаты наблюдений показывают, что одна группа обитает на территории круглый год и не мигрирует по высоте — ранее ученые считали, что такое поведение присуще всем саблекрылым Санта-Марта. Они также обнаружили, что ареал обитания птиц чрезвычайно ограничен: их можно увидеть только в четырех из пяти известных районов вдоль бассейна реки Гуатапури.

Авторы исследования также обнаружили, что самцы-саблекрылы образуют токи и агрессивно выгоняют непрошеных гостей со своей территории. Кроме того, ученые полагают, что этому виду колибри чрезвычайно важно жить поблизости к воде — наличие берегов рек вблизи токов может указывать на места гнездования самок.

Команда также отмечает, что повторное открытие этого вида колибри и его последующее изучение чрезвычайно важны для спасения саблекрылых Санта-Марта: узнав больше о среде их обитания и привычках, у ученых будет больше шансов, чтобы не допустить вымирания колибри.

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