Самая стеснительная ящерица-червь в мире появилась на поверхности впервые за 90 лет (фото)

Сомалийская острорылая ящерица-червь является не только самым неуловимым существом на планете, но и самым необычным.

Related video

На Земле обитают миллиарды животных и некоторых из них ученым удается увидеть лишь раз в жизни. Одним из таких неуловимых существ считается сомалийская острорылая ящерица-червь (Ancylocranium somalicum), которую исследователи смогли увидеть во второй раз лишь спустя более чем 90 лет, пишет IFLScience.

Впервые об этом загадочном существе, напоминающем розового червя, стало известно в 1931 году, когда исследователи обнаружили подвид рептилии на территории нынешнего непризнанного штата Сомалиленд. Любопытно, что именно в этом месте ящерица-червь показалась и во второй раз — рептилия была заново открыта Марком Спайсером из HALO Trust.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам Спайсера, необычная ящерица была обнаружена совершенно случайно, после этого исследователи отправили снимки герпетологу из Университета Менделя Томашу Мазуху, специализирующемуся на земноводных и рептилиях Африканского Рога. Эксперт изучил снимки и подтвердил, что загадочный розовый червь является подвидом A. s. Parkeri.

Изображения удивительного существа позволили заново открыть этот вид и вспомнить насколько причудливо выглядят телесно-розовые ящерицы-черви. Как правило, их длина достигает около 20 сантиметров и имеют характерную острую морду.

Сомалийские ящерицы-черви представляют собой амфисбенов — группу безногих ящериц, которых чаще всего называют ящерицами-червями из-за их внешнего вида, напоминающего дождевых червей. Как и последние, эти рептилии обитают под землей: у них уменьшенные глаза, однако усилен слух.

Сомалийская острорылая ящерица-червь Фото: Mark Spicer

Отметим, что амфисбены ранее были обнаружены во всех тропических и субтропических регионах Америки, Европы, Ближнего Востока и Африки. Однако этот конкретный "чрезвычайно стеснительный вид" ранее был обнаружен лишь в Сомали и Эфиопии.

По словам Спайсера, повторное открытие сомалийской острорылой ящерицы-червя в этом регионе свидетельствует о том, что регион потенциально перспективен для "биологических открытий" и имеет обширное биоразнообразие.

К слову, сомалийская острорылая ящерица-червь не единственное неуловимое существо, ранее считавшееся утраченным навсегда. Ранее в этом году после 62 лет отсутствия на глаза ученым также попалась длинноклювая ехидна Аттенборо.

Ранее Фокус писал о том, что на высоте 2000 метров "воскресла" давно утерянная ехидна: успешно скрывалась более 60 лет.