Найсором'язливіша ящірка-хробак у світі з'явилася на поверхні вперше за 90 років (фото)

Сомалійська гострорила ящірка-хробак є не тільки найбільш невловимою істотою на планеті, а й найбільш незвичайною.

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На Землі мешкають мільярди тварин і деяких з них ученим вдається побачити лише раз у житті. Однією з таких невловимих істот вважається сомалійська гострорила ящірка-хробак (Ancylocranium somalicum), яку дослідники змогли побачити вдруге лише через більш ніж 90 років, пише IFLScience.

Уперше про цю загадкову істоту, що нагадує рожевого черв'яка, стало відомо 1931 року, коли дослідники виявили підвид рептилії на території нинішнього невизнаного штату Сомаліленд. Цікаво, що саме в цьому місці ящірка-хробак з'явилася і вдруге — рептилію заново відкрив Марк Спайсер з HALO Trust.

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За словами Спайсера, незвичайна ящірка була виявлена абсолютно випадково, після цього дослідники відправили знімки герпетологу з Університету Менделя Томашу Мазуху, що спеціалізується на земноводних і рептиліях Африканського Рогу. Експерт вивчив знімки та підтвердив, що загадковий рожевий черв'як є підвидом A. s. Parkeri.

Зображення дивовижної істоти дали змогу заново відкрити цей вид і згадати, наскільки химерно виглядають тілесно-рожеві ящірки-хробаки. Як правило, їхня довжина сягає близько 20 сантиметрів і мають характерну гостру морду.

Сомалійські ящірки-черв'яки являють собою амфісбенів — групу безногих ящірок, яких найчастіше називають ящірками-черв'яками через їхній зовнішній вигляд, що нагадує дощових черв'яків. Як і останні, ці рептилії мешкають під землею: у них зменшені очі, проте посилений слух.

Сомалійська гострорила ящірка-черв'як Фото: Mark Spicer

Зазначимо, що амфісбени раніше були виявлені в усіх тропічних і субтропічних регіонах Америки, Європи, Близького Сходу та Африки. Однак цей конкретний "надзвичайно сором'язливий вид" раніше був виявлений лише в Сомалі та Ефіопії.

За словами Спайсера, повторне відкриття сомалійської гострорилої ящірки-хробака в цьому регіоні свідчить про те, що регіон потенційно перспективний для "біологічних відкриттів" і має велике біорізноманіття.

До слова, сомалійська гострорила ящірка-хробак не єдина невловима істота, яку раніше вважали втраченою назавжди. Раніше цього року після 62 років відсутності на очі вченим також потрапила довгноклюва єхидна Аттенборо.

Раніше Фокус писав про те, що на висоті 2000 метрів "воскресла" давно загублена єхидна: успішно ховалася понад 60 років.