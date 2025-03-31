Пташенята колібрі з народження маскуються під моторошну гусінь: навіщо вони це роблять (відео)

Дослідники вперше змогли спостерігати за гніздом колібрі й виявили щось цікаве. Схоже, новонароджені пташенята можуть бути рідкісним прикладом мімікрії Бейтса — така поведінка не спостерігається у будь-якого іншого виду птахів.

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Про це пише IFLScience.

Тваринний світ сповнений сюрпризів: від акул, які зовсім не такі мовчазні, як вважалося раніше, до неймовірних ілюзій каракатиць, — вчені раз у раз виявляють щось нове. Тепер дослідники вважають, що натрапили на рідкісний випадок мімікрії всередині крихітного гнізда колібрі.

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Білошийні якобіни (Florisuga mellivora) — тропічний вид колібрі, що мешкає в Панамі. За словами доктора Джея Фалька з Університету Колорадо і Смітсонівського інституту тропічних досліджень, він понад 10 років вивчає дорослих особин цього виду, але ніколи раніше не мав можливості спостерігати за гніздом зблизька.

Зазначимо, що колібрі — невеликий вид із гніздами, надзвичайно вразливими для хижаків, а тому вчені спостерігають низькі показники успішності виду. На думку Фалька, пташенята настільки малі та безпорадні, що більшість хижаків легко можуть з'їсти їх. Це стосується комах, таких як мурахи та оси, а також дрібних і середніх птахів та змій.

На щастя для науки, торік ученим вдалося виявити гніздо, за яким команда змогла спостерігати. Вчені виявили, що самка доглядає за одним яйцем у гнізді, а через 18-20 днів спостереження з нього вилупилося пташеня. Не менш цікавим виявився і зовнішній вигляд пташеняти: крихітний колібрі був покритий довгим білим пуховим пір'ям, неймовірно схожим на довгі волоски гусениць, які мешкають у цій місцевості.

Ці гусениці, за словами вчених, особливо ті, що належать до родин Megalopygidae і Saturniidae, мають довгі волоски та можуть завдавати надзвичайно болісних укусів. Водночас інші родини за допомогою волосків здатні спричиняти ушкодження тканин, а в деяких випадках взаємодія з ними можуть бути смертельною.

У гусениці родини Megalopygidae є захисні волоски, які можуть спричиняти болісні реакції під час дотику Фото: iNaturalist

За словами Фалька, ця форма мімікрії відома як бейтсівська мімікрія і спрямована на те, щоб обдурити хижака, змусивши його думати, що пташеня — насправді одна з цих гусениць і може завдати удару у відповідь. Тепер учені вважають, що мімікрія Бейтса насправді дає змогу пташенятам колібрі захиститися від нападу хижаків.

Бажаючи підтвердити свої підозри, команда шукала в Інтернеті схожі випадки у видів колібрі та інших птахів. Однак вони виявили, що у більшості досліджених ними видів не було цього довгого пір'я, що свідчить про те, що це було унікально для цього виду колібрі.

Команда також спостерігала, як м'ясоїдна паперова оса Епоніме наближається до гнізда. Коли це сталося, пташеня рухалося подібно до гусениці, трясучи головою, що ще раз підтверджує наявність мімікрії.

Цікаво, що саме гніздо також вкрите насінням дерева бальса, яке також має доволі волохатий вигляд — це дає змогу замаскувати пташеня. Раніше вчені також помітили, що самки колібрі наслідують самців, намагаючись отримати доступ до більшої кількості їжі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені сфотографували рідкісного саблекрилого птаха.