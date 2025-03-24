Будущее уже наступило: представлен футуристичный электрический скейт (видео)

Электроскейт Parsec Aero Pro может разгоняться до 43 км/ч, преодолевая до 53 км на одной зарядке аккумулятора.

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Компания Parsec представила футуристичные электрические скейтборды Aero Pro в версиях S и X. Об этом пишет портал New Atlas.

Электроскейт Parsec Aero Pro

Сообщается, что оба скейта оснащены карбоновой декой T800, двумя заднеприводными двигателями Hobbywing 5250, алюминиевыми тележками 7075-T6511 со стальными осями S136H и 80-миллиметровыми полиуретановыми колесами, максимальной скоростью 43 км/ч и возможностью размещения ездоков весом до 113 кг.

Для сравнения, электроскейт Vendetta, разработанный австралийским серфером, сноубордистом и скейтбордистом Дэном Болдуином, может двигаться по пересеченной местности со скоростью 50 км/ч.

Электроскейт Parsec Aero Pro Фото: Parsec

Aero Pro S получил аккумулятор Molicel P45B на 222 Вт·ч, который обеспечивает заявленный запас хода в 23 км за 92 минуты зарядки. В свою очередь Aero Pro X оснащен аккумулятором на 444 Вт·ч, обеспечивающем запас хода в 53 км за 182 минуты зарядки.

Весят скейтборды 7 и 8,3 кг соответственно. Обе доски можно переносить за ручку в носу деки, которая удобно откидывается, чтобы за нее можно было ухватиться, наступая на киктейл деки.

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Еще одна важная особенность новинки — запатентованная трансмиссия Efficient Precision Idler-Controlled (EPIC), которая соединяет каждое заднее колесо с соответствующим мотором с помощью точно натянутого ремня. Эта система, как утверждается, держит ремень достаточно туго, чтобы предотвратить его проскальзывание, но в то же время достаточно свободно, чтобы он создавал небольшое сопротивление во время движения.

Стоимость Aero Pro S составляет 1199 долларов США, а X — в 1399 долларов.

Электроскейт Parsec Aero Pro Фото: Parsec

Напомним, американский производитель электровелосипедов MOD Bikes презентовал нестандартную модель Easy SideCar 3 с коляской.