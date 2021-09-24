Австралийский серфер изобрел доску-вездеход, похожую на Скейтолет из "Назад в будущее" (видео)

Скейт не летает, однако он может проехаться по пересеченной местности со скоростью 50 км/ч.

Гусеничный вездеходный скейтборд/сноуборд с газовым двигателем был придуман еще 8 лет назад. С тех пор устройство доработали и улучшили, снизив вес и оснастив аккумулятором.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Об этом сообщает newatlas.com.

Автором изобретения является был изобретен австралийский серфер, сноубордист и скейтбордист Дэн Болдуин, который ранее создал аналогичный прототип устройства, известного как Scarpar. Еще в 2014 году он сказал нам, что скоро появится его электрическая версия. И вот наконец-то презентована доска Vendetta. Поддержать стартап можно задонатив через Indiegogo.

Vendetta оснащена шарнирно-сочлененной декой похожей на сноуборд, райдером и двумя рядами гусениц, как у снегохода. Серфер может управлять устройством, перенося свой вес. В движение аппарат приводят 2 электродвигателя постоянного тока — по одному на каждый протектор, что позволяет регулировать тяговое усилие спереди и сзади.

Двигатели питаются от сменного литий-ионного аккумулятора, который, как утверждается, может обеспечить 40 мин. непрерывной работы, учитывая, что вес пользователя не превышает 75 кг, скорость составляет не более 25 км/ч, а поверхность относительно ровная.

Сама доска весит 19,5 кг, ее максимальная скорость равна 50 км/ч. Инженер также использовал в конструкции портативный беспроводной контроллер для ускорения и торможения. Стоит отметить, что контроллер дополнительно отображает такую ​​информацию, как текущая скорость и уровень заряда аккумулятора.

[ + – ] Вездеходный Скейтолет от Дэна Болдуина Фото: Dan Baldwin

Планируемая розничная цена скейта-вездехода составляет 6,9 тыс. австралийских долларов ($5,1 тыс.).

Ранее мы сообщали о том, что инженер-самоучка создал ховерборд и смог пролететь на нем 3 км.