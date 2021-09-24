Австралійський серфер винайшов дошку-всюдихід, схожу на Скейтоліт з "Назад у майбутнє" (відео)

Скейт не літає, проте він може проїхатися по пересічній місцевості зі швидкістю 50 км/год.

Гусеничний всюдихідний скейтборд/сноуборд з газовим двигуном був придуманий ще 8 років тому. З тих пір пристрій допрацювали і поліпшили, знизивши вагу і оснастивши акумулятором.

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Про це повідомляє newatlas.com.

Автором винаходу є австралійський серфер, сноубордист і скейтбордист Ден Болдвін, який раніше створив аналогічний прототип пристрою, відомого як Scarpar. Ще у 2014 році він сказав нам, що скоро з'явиться його електрична версія. І ось нарешті презентована дошка Vendetta. Підтримати стартап можна, задонативши через Indiegogo.

Vendetta оснащена шарнірнозчленованою декою, схожою на сноуборд, райдером і двома рядами гусениць, як у снігохода. Серфер може управляти пристроєм, переносячи свою вагу. У рух апарат приводять 2 електродвигуни постійного струму — по одному на кожен протектор, що дозволяє регулювати тягову силу спереду і ззаду.

Двигуни живляться від змінного літій-іонного акумулятора, який, як стверджується, може забезпечити 40 хв безперервної роботи, враховуючи, що вага користувача не перевищує 75 кг, швидкість становить не більше 25 км/год, а поверхня відносно рівна.

Сама дошка важить 19,5 кг, її максимальна швидкість дорівнює 50 км/год. Інженер також використовував у конструкції портативний бездротовий контролер для прискорення і гальмування. Варто зазначити, що контролер додатково відображає таку інформацію, як поточна швидкість і рівень заряду акумулятора.

[ + – ] Всюдихідний Скейтоліт від Дена Болдвіна Фото: Dan Baldwin

Планована роздрібна ціна скейта-всюдихода становить 6,9 тис. австралійських доларів ($5,1 тис.).

Раніше ми повідомляли про те, що інженер-самоучка створив ховерборд і зміг пролетіти на ньому 3 км.