Філіппінець сам зібрав ховерборд і встановив світовий рекорд, пролетівши 3 км (відео)

Хлопець не має інженерної освіти — він просто дотримувався інструкцій, знайдених в Інтернеті, але це не завадило йому створити не тільки ховерборд, але й літальне авто.

Філіппінець на ім'я Кікс Мендіола сконструював електричний літальний апарат і примудрився встановити рекорд, подолавши відстань майже 3 км.

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Про це повідомляє видання vice.com.

Хлопець пролетів на своєму електричному ховерборді над затокою Субік, подолавши в цілому 2 894 метра за 7 хвилин і 22 секунди, що б'є світовий рекорд, встановлений в 2016 році французом Френком Запатою. Тоді Запата пролетів 2 252 метри.

"Мені довелося всьому вчитися в Інтернеті, тому що за професією я — не інженер", — прокоментував Мендіола.

[ + – ] Політ Кікса Мендіоли на ховерборді

Мендіола — професійний танцюрист. Багато років він працював у колективі Philippine Allstars, що дало йому можливість познайомитися з багатьма профі з кіноіндустрії. Він зацікавився повітряною кінозйомкою і почав із того, що проєктував дрони, які могли нести великі камери, а потім підвіси та інше обладнання для "літальних" камер. Поступово вантажі, які несли його дрони, ставали все важчими й важчими, тому Кікс вирішив, а що якщо зробити дрон, який зможе утримати його самого?

[ + – ] Випробування ховерборду

Сказане зроблено. Він взявся збирати пристрій на кухні своєї невеликої квартири в Манілі. Багато знайомих не вірили в успіх цього проєкту і посміювалися над ним, але інженер-самоучка не здавався. Перший його апарат зміг піднятися на висоту 90 см. Потім він створив прототип літальної машини, використовуючи ті ж принципи і деталі, що й для ховерборду.

"Мені довелося розібрати ховерборд, тому що були потрібні деталі для літальної машини. Інших деталей тоді в мене просто не було", — згадує Мендіола.

[ + – ] Прототип машини, що літає

Його модель літального авто сподобалася власникам австралійської технологічної компанії Star 8, тому інженера-самоука запросили до співпраці. Планувалося, що на основі його розробок буде випущена комерційна модель для розвитку інфраструктури eVTOL у США, Австралії та Дубаї до 2022 року. Але пандемія завадила цим планам збутися. Однак Кікс не зневірився і взявся за складання ховерборду.

Модель, яка допомогла йому побити світовий рекорд, була побудована із залишків від двомісної моделі літального автомобіля. За словами конструктора, збирання і доведення тривало понад два місяці.

"Немає ніяких гарантій, що ваш апарат злетить. Навіть у літаків на мільярд доларів є проблеми", — сказав він. "Коли я зібрав ховерборд, його тестування було ризикованим для мене, моєї компанії і моїх партнерів".

Свідками польоту стали члени команди Мендіоли, кілька представників компаній-спонсорів і різних місцевих ЗМІ. Офіційних представників книги рекордів Гіннеса або інших світових рекордів не було, але Мендіола сказав, що готовий на практиці повторити політ ще раз.

"У нас є пруф: дані GPS, відео, свідки, загалом, усе, щоб довести законність рекорду", — прокоментував винахідник. "Я сподіваюся отримати виклик від інших інженерів. Це підштовхне всіх нас до вдосконалення технології".

Раніше ми повідомляли про те, що ховербордист Френк Запата задумав перелетіти Ла-Манш.