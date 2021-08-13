Филиппинец сам собрал ховерборд и установил мировой рекорд, пролетев 3 км (видео)

Парень не имеет инженерного образования — он просто следовал инструкциям, найденным в Интернете, но это не помешало ему создать не только ховерборд, но и летающее авто.

Филиппинец по имени Кикс Мендиола сконструировал электрический летательный аппарат и умудрился установить рекорд, преодолев расстояние почти в 3 км.

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Об этом сообщает издание vice.com.

Парень пролетел на своем электрическом ховерборде над заливом Субик, преодолев в общей сложности 2894 метра за 7 минут и 22 секунды, что бъет мировой рекорд, установленный в 2016 году французом Фрэнком Запатой. Тогда Запата пролетел 2252 метра.

"Мне пришлось всему учиться в Интернете, потому что по профессии я — не инженер", — прокомментировал Мендиола.

[ + – ] Полет Кикса Мендиолы на ховерборде

Мендиола — профессиональный танцор. Много лет он работал в коллективе Philippine Allstars, что дало ему возможность познакомиться со многими профи из киноиндустрии. Он заинтересовался воздушной киносъемкой и начал с того, что проектировал дроны, которые могли нести большие камеры, а затем подвесы и другое оборудование для "летающих" камер. Постепенно грузы, которые несли его дроны, становились все тяжелее и тяжелее, поэтому Кикс решил, а что если сделать дрон, который сможет удержать его самого?

[ + – ] Испытания ховерборда

Сказано — сделано. Он взялся собирать устройство на кухне своей небольшой квартиры в Маниле. Многие знакомые не верили в успех этого проекта и посмеивались над ним, но инженер-самоучка не сдавался. Первый его аппарат смог подняться на высоту в 90 см. Затем он создал прототип летающей машины, используя те же принципы и детали, что и для ховерборда.

"Мне пришлось разобрать ховерборд, потому что требовались детали для летающей машины. Других деталей тогда у меня просто не было", — вспоминает Мендиола.

[ + – ] Прототип летающей машины

Его модель летающего авто понравилась владельцам австралийской технологической компании Star 8, поэтому инженера-самоучку пригласили к сотрудничеству. Планировалось, что на основе его разработок будет выпущена коммерческая модель для развития инфраструктуры eVTOL в США, Австралии и Дубае к 2022 году. Но пандемия помешала этим планам сбыться. Однако Кикс не отчаялся и принялся за сборку ховерборда.

Модель, которая помогла ему побить мировой рекорд, была построена из остатков от двухместной модели летающего автомобиля. По словам конструктора, на сборку и доводку ушло около двух месяцев.

"Нет никаких гарантий, что ваш аппарат взлетит. Даже у самолетов на миллиард долларов есть проблемы", — сказал он. "Когда я собрал ховерборд, его тестирование было рискованным для меня, моей компании и моих партнеров".

Свидетелями полета стали члены команды Мендиолы, несколько представителей компаний-спонсоров и различных местных СМИ. Официальных представителей книги рекордов Гиннеса или других мировых рекордов не было, но Мендиола сказал, что готов на практике повторить полет еще раз.

"У нас есть пруфы: данные GPS, видео, свидетели, в общем, все, чтобы доказать законность рекорда", — прокомментировал изобретатель. "Я надеюсь получить вызов от других инженеров. Это подтолкнет всех нас к совершенствованию технологии".

Ранее мы сообщали о том, что ховербордист Фрэнк Запата задумал перелететь Ла-Манш.