Майбутнє вже настало: представлено футуристичний електричний скейт (відео)

Електроскейт Parsec Aero Pro може розганятися до 43 км/год, долаючи до 53 км на одній зарядці акумулятора.

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Компанія Parsec представила футуристичні електричні скейтборди Aero Pro у версіях S і X. Про це пише портал New Atlas.

Електроскейт Parsec Aero Pro

Повідомляється, що обидва скейти оснащені карбоновою декою T800, двома задньопривідними двигунами Hobbywing 5250, алюмінієвими візками 7075-T6511 зі сталевими осями S136H і 80-міліметровими поліуретановими колесами, максимальною швидкістю 43 км/год і можливістю розміщення їздців вагою до 113 кг.

Для порівняння, електроскейт Vendetta, розроблений австралійським серфером, сноубордистом і скейтбордистом Деном Болдвіном, може рухатися пересіченою місцевістю зі швидкістю 50 км/год.

Електроскейт Parsec Aero Pro Фото: Parsec

Aero Pro S отримав акумулятор Molicel P45B на 222 Вт-год, який забезпечує заявлений запас ходу в 23 км за 92 хвилини зарядки. Зі свого боку Aero Pro X оснащений акумулятором на 444 Вт-год, що забезпечує запас ходу в 53 км за 182 хвилини зарядки.

Важать скейтборди 7 і 8,3 кг відповідно. Обидві дошки можна переносити за ручку в носі деки, яка зручно відкидається, щоб за неї можна було вхопитися, наступаючи на кіктейл деки.

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Ще одна важлива особливість новинки — запатентована трансмісія Efficient Precision Idler-Controlled (EPIC), яка з'єднує кожне заднє колесо з відповідним мотором за допомогою точно натягнутого паса. Ця система, як стверджується, тримає ремінь досить туго, щоб запобігти його прослизанню, але водночас досить вільно, щоб він створював невеликий опір під час руху.

Вартість Aero Pro S становить 1199 доларів США, а X — 1399 доларів.

Електроскейт Parsec Aero Pro Фото: Parsec

Нагадаємо, американський виробник електровелосипедів MOD Bikes презентував нестандартну модель Easy SideCar 3 з коляскою.