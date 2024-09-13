Семейный вариант: в США создали оригинальный электровелосипед с коляской (фото, видео)
Электрический велосипед MOD Easy SideCar 3 оборудовали боковым прицепом. Он способен разгоняться до 45 км/ч и преодолевать 80 км без подзарядки.
Американский производитель электровелосипедов MOD Bikes презентовал нестандартную модель Easy SideCar 3. Ее оснастили боковым прицепом. Об этом сообщается на сайте компании.
MOD Easy SideCar 3 — электрический велосипед в ретростиле. Его рама изготовлена из алюминия, а бокс для батареи имитирует бензобак мотоцикла. Вместе с тем, он получил современную диодную оптику и цифровой щиток приборов.
Коляска MOD Easy SideCar 3 легко снимается, то есть при необходимости ее можно открутить и оставить дома. Она весит 19 кг, а полная масса электробайка — 51,6 кг. Грузоподъемность составляет 68 кг.Важно
Электромотор пиковой мощностью 1,36 л. с. (1 кВт) позволяет развивать скорость до 45 км/ч. Сохранен и педальный привод.
48-вольтная аккумуляторная батарея Samsung емкостью 0,72 кВт∙ч позволяет преодолеть 80 км без подзарядки. Электрический велосипед получил усиленную долго ходу (100 мм) подвеску, дисковые тормоза и толстые высокопрофильные шины, то есть приспособлен к грунтовым дорогам. Цена MOD Easy SideCar 3 немалая — 4399 долларов.
Впрочем, есть и более дорогие электровелосипеды без бокового прицепа — такие, как новая модель от Renault-Alpine.
Также Фокус рассказывал об электрических велосипедах Ford в стиле моделей Mustang и Bronco.