Американский умелец создал оригинальный гибрид мотоцикла и трактора (видео)

Необычный мотоцикл напоминает велосипеды типа "паук", а колеса для него позаимствовали у трактора. Его оснастили небольшим двигателем и автомобильным рулем.

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В США воплощают в жизнь интересный проект — внедорожный мотоцикл, который напоминает трактор. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Paton Motors.

Создатель необычного транспортного средства Кенни Патон рассказывает, что идея совместить мотоцикл и трактор появилась у него два года назад, однако только сейчас он начал воплощать проект в жизнь.

Мотоцикл напоминает винтажные велосипеды типа "паук", которые были популярны в конце XIX века. У него огромное переднее колесо и маленькое заднее.

Оба колеса позаимствованы у трактора и приспособлены для бездорожья, а соединяет их мощная стальная рама. К тому же, дизайн передней части напоминает "нос" трактора.

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Заднее колесо вращается небольшим мотором с помощью приводных цепи и ремня. Максимальная скорость составляет 24 км/ч.

Сиденье водителя установили над двигателем, а управляется мотоцикл-трактор с помощью круглого руля, который изготовили из арматуры. Проект пока не завершен, однако необычный байк уже заводится.

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