Американський умілець створив оригінальний гібрид мотоцикла і трактора (відео)

Незвичний мотоцикл нагадує велосипеди типу "павук", а колеса для нього запозичили в трактора. Його оснастили невеликим двигуном та автомобільним кермом.

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У США втілюють у життя цікавий проєкт – позашляховий мотоцикл, який нагадує трактор. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Paton Motors.

Творець незвичного транспортного засобу Кенні Патон розповідає, що ідея поєднати мотоцикл і трактор з’явилася у нього два роки тому, проте лише зараз він почав втілювати проєкт у життя.

Мотоцикл нагадує вінтажні велосипеди типу "павук", які були популярними у кінці ХІХ сторіччя. У нього величезне переднє колесо та маленьке заднє.

Обидва колеса запозичені в трактора та пристосовані для бездоріжжя, а з'єднує їх потужна сталева рама. До того ж, дизайн передньої частини нагадує "ніс" трактора.

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Заднє колесо обертається невеликим мотором за допомогою привідних ланцюга та ременя. Максимальна швидкість становить 24 км/год.

Сидіння водія встановили над двигуном, а керується мотоцикл-трактор з допомогою круглого керма, яке виготовили з арматури. Проєкт поки що не завершений, проте незвичний байк уже заводиться.

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