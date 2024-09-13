Сімейний варіант: у США створили оригінальний електровелосипед з коляскою (фото, відео)

Електричний велосипед MOD Easy SideCar 3 обладнали боковим причепом. Він здатен розганятися до 45 км/год та долати 80 км без підзаряджання.

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Американський виробник електровелосипедів MOD Bikes презентував нестандартну модель Easy SideCar 3. Її оснастили боковим причепом. Про це повідомляється на сайті компанії.

Вантажопідйомність MOD Easy SideCar 3 становить 68 кг

MOD Easy SideCar 3 — електричний велосипед у ретростилі. Його рама виготовлена з алюмінію, а бокс для батареї імітує бензобак мотоцикла. Водночас він отримав сучасну діодну оптику та цифровий щиток приладів.

Запас ходу електровелосипеда сягає 80 км

Коляска MOD Easy SideCar 3 легко знімається, тобто за потреби її можна відкрутити та залишити вдома. Вона важить 19 кг, а повна маса електробайка — 51,6 кг. Вантажопідйомність становить 68 кг.

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Електромотор піковою потужністю 1,36 к. с. (1 кВт) дає змогу розвивати швидкість до 45 км/год. Збережено і педальний привід.

48-вольтна акумуляторна батарея Samsung ємністю 0,72 кВт∙год дає змогу подолати 80 км без підзаряджання. Електричний велосипед отримав посилену довго ходу (100 мм) підвіску, дискові гальма та товсті високопрофільні шини, тобто пристосований до ґрунтових доріг. Ціна MOD Easy SideCar 3 чимала — 4399 доларів.

Утім, є і дорожчі електровелосипеди без бокового причепа — як-от нова модель від Renault-Alpine.

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