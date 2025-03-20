Современные "тачанки": как бойцы ВСУ превратили пикапы в смертоносные боевые машины (видео)

Благодаря изобретательности защитников гражданские авто стали платформами для мощного вооружения. На пикапы устанавливают ПТРК Javelin, гранатометы АГС-17 или Мк-19, "Грады" и даже ракетные установки от подбитых вертолетов Ка-52.

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Украинские вооруженные силы продолжают адаптироваться к условиям современной войны, активно используя легкую маневренную технику. Пикапы, ранее воспринимавшиеся как вспомогательный транспорт, теперь стали полноценной боевой платформой, способной конкурировать с бронетехникой. Военные оснащают их пулеметами, минометами, противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) и даже реактивными системами залпового огня (РСЗО), что делает эти машины универсальными средствами поражения. Об этом говорится в материале АрміяInform.

Современная война требует гибких решений, поэтому украинские военные взялись за тюнинг своих автомобилей. Отмечается, что главное преимущество пикапов – высокая мобильность. Они способны быстро менять позицию, нанося удары и избегая ответного огня. Кроме того, по сравнению с бронетехникой, такие машины дешевле в производстве и эксплуатации, а их ремонт занимает меньше времени.

Украинские военные активно модернизируют пикапы, устанавливая на них:

Сетки от FPV-дронов.

Бронированные пластины.

Системы глушения дронов.

Пулеметы и автоматические гранатометы.

Пусковые установки для управляемых ракет.

Сюда можно отнести такие системы как ПТРК "Стугна-П", Javelin, гранатометы АГС-17 или Мк-19. А вот установка артиллерийских систем — это отдельное направление. Например, бойцы 93-й механизированной бригады "Холодный Яр" разработали мобильные РСЗО, используя трофейные направляющие от БМ-21 "Град".

Несмотря на то, что данное решение на первых порах вызывало снисходительные улыбки, со временем оказалось, что такие мобильные огневые системы становились все более востребованы в ситуациях, где нужна поддержка пехоты.

Также украинские бойцы решили пойти дальше в этом направлении и интегрировать на авто даже ракетные установки от вертолетов Ка-52 с ракетами С-8. Такое решение позволяет вести огонь на дистанции до 4 км, при этом быстро менять позицию в случае необходимости.

"Эти "тачанки" XXI века — не просто импровизация, а продуманный ответ на вызовы современного боя. От мобильных "Градов" до охотников за дронами — каждый пикап в руках украинских военных становится грозным оружием", — подытожили авторы материала.

Ранее сообщалось, что войска РФ все активнее используют багги различных типов как для штурмовых операций из-за острой нехватки на фронте бронированной техники. Такая техника стала "незаменимым" транспортом на поле боя, учитывая ее маневренность и проходимость в условиях бездорожья.