Сучасні "тачанки": як бійці ЗСУ перетворили пікапи на смертоносні бойові машини (відео)

Завдяки винахідливості захисників цивільні авто стали платформами для потужного озброєння. На пікапи встановлюють ПТРК Javelin, гранатомети АГС-17 або Мк-19, "Гради" і навіть ракетні установки від підбитих вертольотів Ка-52.

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Українські збройні сили продовжують адаптуватися до умов сучасної війни, активно використовуючи легку маневрену техніку. Пікапи, які раніше сприймалися як допоміжний транспорт, тепер стали повноцінною бойовою платформою, здатною конкурувати з бронетехнікою. Військові оснащують їх кулеметами, мінометами, протитанковими ракетними комплексами (ПТРК) і навіть реактивними системами залпового вогню (РСЗВ), що робить ці машини універсальними засобами ураження. Про це йдеться в матеріалі АрміяInform.

Сучасна війна вимагає гнучких рішень, тому українські військові взялися за тюнінг своїх автомобілів. Зазначається, що головна перевага пікапів — висока мобільність. Вони здатні швидко змінювати позицію, завдаючи ударів і уникаючи вогню у відповідь. Крім того, порівняно з бронетехнікою, такі машини дешевші у виробництві та експлуатації, а їхній ремонт займає менше часу.

Українські військові активно модернізують пікапи, встановлюючи на них:

Сітки від FPV-дронів.

Броньовані пластини.

Системи глушіння дронів.

Кулемети й автоматичні гранатомети.

Пускові установки для керованих ракет.

Сюди можна віднести такі системи як ПТРК "Стугна-П", Javelin, гранатомети АГС-17 або Мк-19. А ось встановлення артилерійських систем — це окремий напрямок. Наприклад, бійці 93-ї механізованої бригади "Холодний Яр" розробили мобільні РСЗВ, використовуючи трофейні напрямні від БМ-21 "Град".

Попри те, що це рішення спочатку викликало поблажливі посмішки, згодом виявилося, що такі мобільні вогневі системи ставали все більш затребуваними в ситуаціях, де потрібна підтримка піхоти.

Також українські бійці вирішили піти далі в цьому напрямі та інтегрувати на авто навіть ракетні установки від гелікоптерів Ка-52 з ракетами С-8. Таке рішення дає змогу вести вогонь на дистанції до 4 км, при цьому швидко змінювати позицію в разі потреби.

"Ці "тачанки" XXI століття — не просто імпровізація, а продумана відповідь на виклики сучасного бою. Від мобільних "Градів" до мисливців за дронами — кожен пікап у руках українських військових стає грізною зброєю", — підсумували автори матеріалу.

Раніше повідомлялося, що війська РФ дедалі активніше використовують баггі різних типів як для штурмових операцій через гостру нестачу на фронті броньованої техніки. Така техніка стала "незамінним" транспортом на полі бою з огляду на її маневреність і прохідність в умовах бездоріжжя.