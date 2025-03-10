Незамінний транспорт: ЗС РФ створюють баггі із захопленої на полі бою техніки

Українські оглядачі зазначають, що противник нарощує використання баггі та квадроциклів через гостру нестачу на фронті броньованої техніки.

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Російські війська дедалі активніше використовують баггі різних типів як для штурмових операцій, так і для забезпечення логістики, включно з проведенням ротацій і доставкою вантажів. Влітку 2023 року у РФ офіційно оголосили про розширення застосування таких транспортних засобів і запустили курси водіння на базі навчальних центрів. Про це 10 березня розповіли оглядачі Defense Express із посиланням на росЗМІ.

На сьогодні російські пропагандисти називають баггі "незамінним" транспортом на полі бою, наголошуючи на їхній маневреності та прохідності в умовах бездоріжжя. Однак зростаюче використання цієї техніки також пов'язане зі значними втратами російських військ у більш захищених транспортних засобах, включно з бронетехнікою.

Крім того, російська сторона стверджує, що виробництво баггі нібито налагоджено "безпосередньо в зоні бойових дій" силами ремонтних підрозділів. Для складання нових машин використовують двигуни, трансмісії та інші вузли від трофейної або пошкодженої техніки. За заявами російських джерел, у такий спосіб уже виготовлено сотні одиниць баггі.

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"Головне — знайти двигун, коробку передач, і можна налагодити випуск. Все інше можна знайти на місці", — цитують оглядачі російські джерела.

Крім того, крім баггі, російські війська також застосовують квадроцикли, проте їхня ефективність на полі бою нижча через обмежену вантажопідйомність і меншу прохідність складними ділянками місцевості.

Нагадаємо, наприкінці грудня минулого року в підрозділах ЗС РФ було помічено новий імпровізований засіб для боротьби з безпілотниками. Кустарна система схожа на мініатюрну РСЗВ, встановлену на шасі "Нива", яка доповнена шістьма автоматами АК.