Танка немає — візьміть "баггі". Чому армія РФ так легко жертвує своєю бронетехнікою
Те, що Росія втрачає у величезній кількості танки та іншу бронетехніку, зовсім не свідчить про різке зниження її боєздатності, запевняє військовий блогер Олександр Карпюк. Просто в сучасній війні вся ця машинерія радянського часу вже не відіграє принципової ролі.
Про втрати російської техніки
Доволі часто блогери публікують запаси техніки на зберіганні на базах РФ та, основуючись на їхньому опустінні, доводять тезу про нездатність РФ вести війну в короткостроковій перспективі.
Але це не так.
Дійсно, всю ту зброю, яку РФ втратила в Україні за декілька років, "совок" виробляв десятиріччями завдяки тому, що вся "велика країна" жила, як жебраки. І десятки тисяч одиниць техніки, мільйони снарядів, тисячі ракет, чиїм завданням було дійти до Ле-Манша, знищено колишньою країною СРСР.
Але є нюанс — та зброя була для іншої війни. В сучасному полі бою танк Т-62 актуальний не тому, що має якісь видатні характеристики, а тому, що є загальний дефіцит техніки в результаті виснаження обох сторін. І ці старі запаси підвищують боєздатність підрозділів, які сильно страждають від дефіциту техніки, але не більше.
Та чого всі вирішили, що РФ піде штурмувати на Т-62 країни Балтії?
РФ розуміє, що зброя на її складах — неактуальна. І тому легко від неї позбавляється. Але при тому вона тисячами виробляє "Шахеди" та інші великі ББ, в них активно розвинено виробництво дронів, є досвідчені підрозділи дронщиків, з дуже різним обладнанням, яке вони вміють застосовувати в реальних бойових діях, під роботою українського РЕБа (а це, я вам скажу, такі монстри, що їх навіть свої бплашники бояться). Ракетне виробництво в них нікуди не дінеться. Ну і які шанси, скажемо, від 100 "Абрамсів" на боці Литви, якщо з боку РФ узагалі не буде ні одного танка, а будуть тільки дронщики? При тому, що протидія дронам — це досвід, досвід довгий, кровавий і непростий, захистити себе і свою техніку від досвідчених дронщиків — складне завдання навіть для досвідчених ребівців.
Чесно сказати, я думаю, що танки, розміщені на дистанції до 30 км від ЛБЗ, будуть знищені дронами за декілька діб. Разом з усім, що буде поруч. А поки армія НАТО отримає досвід з протидії, необхідні засоби та налагодить "ансамбль" — то захищати вже буде нічого.
Всі сміються з цих "баггі" та "корчів", на яких вони штурмують, але в цьому є логіка. На полі бою, де ініціатива у дронів, транспорт може бути двох типів:
- Заброньована з усіх боків "черепаха", на яку встановлений різний РЕБ.
- Швидкий, легкий транспорт, який може за хвилину проїхати ділянку швидше, ніж дронщики встигнуть його уразити. Відсутність броні компенсують швидкістю. І воно працює. Мотоцикли класу "Ендуро" теж з цієї опери, до речі.
Так, це все працює, бо це засоби, які, незважаючи на візуальну "крінжовість", народились в результаті досвіду війни. Якого у потенційних противників немає.
Майбутні засоби, штатні, вже будуть розроблені, з огляду на цей досвід. Важкі БМП/MRAP зі штатним РЕБом та активною системою захисту від дронів та ПТУРІв, та швидкі, легкі "баггі" — це майбутнє. І РФ знає, що їй треба виготовити для війни 21 століття. І в них є виробництво цих засобів.
Використання ракетних ударів під корегування БпЛА — це той самий компонент, якого не вистачало армії РФ у 2022 році, і якраз тому, що з підтвердженнями в них були проблеми, вони там тричі й знищили українську ППО та авіацію, а потім щось пішло не так.
Так ось, іншим разом таких помилок не буде. Системна робота по наших стратегічних об'єктах під корегуванням БпЛА є тому підтвердженням.
Тому так, РФ легко викидає старі запаси, бо розуміє їхню неактуальність. Але вона отримує досвід, як іншими засобами досягати необхідних цілей, і цей досвід унікальний. Тільки налагоджена функція "заградотрядів, як культури керування військами" он яку ефективність має.
Саме тому не можна оцінювати боєздатність РФ по спустошенню баз зберігання, або по появі автотраків з "Безумного Макса" на полі бою. Воно, може, і виглядає "крiнжово" — але свою функцію виконує. І виконає й у випадку війни з будь-якою країною НАТО.
Як там кажуть росіяни: "За одного бітого двух небітих дают"?
Так ось, РФ — то не просто один битий, то є країна, яка так хапанула пи…ди, що кількість небитих за такий досвід повинна бути кратно збільшена. І цей факт не треба ігнорувати.
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