Танка немає — візьміть "баггі". Чому армія РФ так легко жертвує своєю бронетехнікою

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Про втрати російської техніки

Доволі часто блогери публікують запаси техніки на зберіганні на базах РФ та, основуючись на їхньому опустінні, доводять тезу про нездатність РФ вести війну в короткостроковій перспективі.

Але це не так.

Дійсно, всю ту зброю, яку РФ втратила в Україні за декілька років, "совок" виробляв десятиріччями завдяки тому, що вся "велика країна" жила, як жебраки. І десятки тисяч одиниць техніки, мільйони снарядів, тисячі ракет, чиїм завданням було дійти до Ле-Манша, знищено колишньою країною СРСР.

Але є нюанс — та зброя була для іншої війни. В сучасному полі бою танк Т-62 актуальний не тому, що має якісь видатні характеристики, а тому, що є загальний дефіцит техніки в результаті виснаження обох сторін. І ці старі запаси підвищують боєздатність підрозділів, які сильно страждають від дефіциту техніки, але не більше.

Та чого всі вирішили, що РФ піде штурмувати на Т-62 країни Балтії?

РФ розуміє, що зброя на її складах — неактуальна. І тому легко від неї позбавляється. Але при тому вона тисячами виробляє "Шахеди" та інші великі ББ, в них активно розвинено виробництво дронів, є досвідчені підрозділи дронщиків, з дуже різним обладнанням, яке вони вміють застосовувати в реальних бойових діях, під роботою українського РЕБа (а це, я вам скажу, такі монстри, що їх навіть свої бплашники бояться). Ракетне виробництво в них нікуди не дінеться. Ну і які шанси, скажемо, від 100 "Абрамсів" на боці Литви, якщо з боку РФ узагалі не буде ні одного танка, а будуть тільки дронщики? При тому, що протидія дронам — це досвід, досвід довгий, кровавий і непростий, захистити себе і свою техніку від досвідчених дронщиків — складне завдання навіть для досвідчених ребівців.

Чесно сказати, я думаю, що танки, розміщені на дистанції до 30 км від ЛБЗ, будуть знищені дронами за декілька діб. Разом з усім, що буде поруч. А поки армія НАТО отримає досвід з протидії, необхідні засоби та налагодить "ансамбль" — то захищати вже буде нічого.

Т-62 — техніка вчорашнього дня Фото: Flickr

Всі сміються з цих "баггі" та "корчів", на яких вони штурмують, але в цьому є логіка. На полі бою, де ініціатива у дронів, транспорт може бути двох типів:

Заброньована з усіх боків "черепаха", на яку встановлений різний РЕБ. Швидкий, легкий транспорт, який може за хвилину проїхати ділянку швидше, ніж дронщики встигнуть його уразити. Відсутність броні компенсують швидкістю. І воно працює. Мотоцикли класу "Ендуро" теж з цієї опери, до речі.

Так, це все працює, бо це засоби, які, незважаючи на візуальну "крінжовість", народились в результаті досвіду війни. Якого у потенційних противників немає.

Майбутні засоби, штатні, вже будуть розроблені, з огляду на цей досвід. Важкі БМП/MRAP зі штатним РЕБом та активною системою захисту від дронів та ПТУРІв, та швидкі, легкі "баггі" — це майбутнє. І РФ знає, що їй треба виготовити для війни 21 століття. І в них є виробництво цих засобів.

Використання ракетних ударів під корегування БпЛА — це той самий компонент, якого не вистачало армії РФ у 2022 році, і якраз тому, що з підтвердженнями в них були проблеми, вони там тричі й знищили українську ППО та авіацію, а потім щось пішло не так.

Так ось, іншим разом таких помилок не буде. Системна робота по наших стратегічних об'єктах під корегуванням БпЛА є тому підтвердженням.

Тому так, РФ легко викидає старі запаси, бо розуміє їхню неактуальність. Але вона отримує досвід, як іншими засобами досягати необхідних цілей, і цей досвід унікальний. Тільки налагоджена функція "заградотрядів, як культури керування військами" он яку ефективність має.

Саме тому не можна оцінювати боєздатність РФ по спустошенню баз зберігання, або по появі автотраків з "Безумного Макса" на полі бою. Воно, може, і виглядає "крiнжово" — але свою функцію виконує. І виконає й у випадку війни з будь-якою країною НАТО.

Як там кажуть росіяни: "За одного бітого двух небітих дают"?

Так ось, РФ — то не просто один битий, то є країна, яка так хапанула пи…ди, що кількість небитих за такий досвід повинна бути кратно збільшена. І цей факт не треба ігнорувати.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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