Танка нет — возьмите "багги". Почему армия РФ так легко жертвует своей бронетехникой

Related video

О потерях российской техники

Довольно часто блогеры выкладывают запасы техники на хранении на базах РФ и, основываясь на их опустошении, доказывают тезис о неспособности РФ вести войну в краткосрочной перспективе.

Но это не так.

Действительно, все то оружие, которое РФ потеряла в Украине за пару лет, "совок" производил десятилетиями благодаря тому, что вся "великая страна" жила, как нищие. И десятки тысяч единиц техники, миллионы снарядов, тысячи ракет, чьей задачей было дойти до Ле-Манша, уничтожены бывшей страной СССР.

Но есть нюанс — то оружие было для другой войны. В современном поле боя танк Т-62 актуален не потому, что имеет какие-то выдающиеся характеристики, а потому, что есть общий дефицит техники в результате истощения обеих сторон. И эти старые запасы повышают боеспособность подразделений, которые сильно страдают от дефицита техники, но не более.

Да чего все решили, что РФ пойдет штурмовать на Т-62 страны Балтии?

РФ понимает, что оружие на ее складах — неактуально. И поэтому легко от него избавляется. Но при том она тысячами производит "Шахеды" и другие крупные БП, у них активно развито производство дронов, есть опытные подразделения дронщиков, с очень разным оборудованием, которое они умеют применять в реальных боевых действиях, под работой украинского РЭБа (а это, я вам скажу, такие монстры, что их даже свои бплашники боятся). Ракетное производство у них никуда не денется. Ну и какие шансы, скажем, от 100 "Абрамсов" на стороне Литвы, если со стороны РФ вообще не будет ни одного танка, а будут только дронщики? При том, что противодействие дронам — это опыт, опыт долгий, кровавый и непростой, защитить себя и свою технику от опытных дронщиков — сложная задача даже для опытных ребовцев.

Честно сказать, я думаю, что танки, размещенные на дистанции до 30 км от ЛБЗ, будут уничтожены дронами за несколько суток. Вместе со всем, что будет рядом. А пока армия НАТО получит опыт по противодействию, необходимые средства и наладит "ансамбль" — то защищать уже будет нечего.

Т-62 — техника вчерашнего дня Фото: Flickr

Все смеются над этими "багги" и "корчами", на которых они штурмуют, но в этом есть логика. На поле боя, где инициатива у дронов, транспорт может быть двух типов:

Забронированная со всех сторон "черепаха", на которую установлен различный РЭБ. Быстрый, легкий транспорт, который может за минуту проехать участок быстрее, чем дронщики успеют его поразить. Отсутствие брони компенсируют скоростью. И оно работает. Мотоциклы класса "Эндуро" тоже из этой оперы кстати.

Да, это все работает, потому что это средства, которые, несмотря на визуальную "кринжовость", родились в результате опыта войны. Которого у потенциальных противников нет.

Будущие средства, штатные, уже будут разработаны, исходя из этого опыта. Тяжелые БМП/MRAP со штатным РЭБом и активной системой защиты от дронов и ПТУРов, и быстрые, легкие "багги" — это будущее. И РФ знает, что ей надо изготовить для войны 21 века. И у них есть производство этих средств.

Использование ракетных ударов под корректировку БПЛА — это тот самый компонент, которого не хватало армии РФ в 2022 году, и как раз потому, что с подтверждениями у них были проблемы, они там трижды уничтожили украинскую ПВО и авиацию, а потом что-то пошло не так.

Так вот, в другой раз таких ошибок не будет. Системная работа по нашим стратегическим объектам под корректировкой БПЛА является тому подтверждением.

Поэтому да, РФ легко выбрасывает старые запасы, потому что понимает их неактуальность. Но она получает опыт, как другими средствами добиваться необходимых целей, и этот опыт уникален. Только отлаженная функция "заградотрядов, как культуры управления войсками" вон какую эффективность имеет.

Именно поэтому нельзя оценивать боеспособность РФ по опустошению баз хранения, или по появлению автотраков из "Безумного Макса" на поле боя. Оно, может, и выглядит "кринжово" — но свою функцию выполняет. И выполнит и в случае войны с любой страной НАТО.

Как там говорят русские: "За одного битого двух небитых дают"?

Так вот, РФ — это не просто один битый, это страна, которая так хапала пи...ды, что количество небитых за такой опыт должно быть кратно увеличено. И этот факт не надо игнорировать.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно